Peta dimenzija in nova doba

Visoka kolektivna zavest lahko zmanifestira povsem drugačno realnost, saj svet nezavedno ali zavestno kreiramo s svojimi mislimi, besedami in dejanji. Ko smo v visoki zavesti luči, ljubezni, miru in harmonije, bomo avtomatsko ustvarjali tak svet. Luč ne more ustvariti teme. Mir ne bo ustvaril vojne, ker je ni v njegovem programu. Res pa je, da večina ljudi na Zemlji živi v svetu dvojnosti 3. dimenzije, v kateri vladajo ljubezen in strah, mir in vojna, zdravje in bolezen, dobro in slabo, pravijo guruji. Toda z dvigom zavesti in vibracije lahko preidemo v 5. dimenzijo, kjer vladajo mir, harmonija, ljubezen, obilje, radost, resnica in svoboda.

Veliko ljudi si želi nove dobe, a se ne zavedajo, kako škodljiva je že ena sama njihova negativna misel, beseda ali dejanje. Pozabljamo tudi, da čeprav smo v osnovi luč, moramo biti prižgana luč: torej vsak dan dihati svetlobo iz izvora vase. Poleg tega je treba svetlobo zasidrati skozi svoje telo in avro tudi v središče Zemlje, saj lahko le tako luč tudi fizično ostane na planetu. Poleg tega se zavedajte, da sta dva zavestna posameznika močnejša kot en sam, deset jih je močnejših kot tisoč nezavednih ljudi. Skupina je hkrati lahko v zavesti enako močna, tudi če ni skupaj fizično, saj smo energijska bitja, ki se lahko povežemo tudi na daljavo v skupnem dobrem namenu in viziji.

Da bi skupina lahko manifestirala drugačno realnost, mora imeti visoko zavest, jasen cilj, znanje manifestacije, osredotočen in uravnotežen um, dobro intuicijo in delovati v skladu z zakoni univerzuma. Skupinska zavest je most med individualno zavestjo in zavestjo izvora in le z delovanjem zavestnih skupin lahko človeštvo doseže božansko zavest miru, ljubezni in harmonije.