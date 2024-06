Osvobodite se balasta

Večina ljudi na svetu je večino časa v negativnih čustvih. Imajo slabo samopodobo, zavrnjeni so, prikrajšani, prizadeti - in ta čustva držijo skupaj trenutno realnost človeštva. Čustva pa so kot voda, iz katere je tudi velik del človeškega telesa, kar pomeni, da čustva zadržujemo po vsem telesu, v nasprotju z umom, ki je le na enem mestu.

Zato se posledice potlačenih čustev pokažejo v različnih organih in sklepih, poudarjajo guruji. In kako lahko vnesete svetlobo v svoja čustva? Lahko si dovolite, da jih popolnoma izkusite, namesto da se jih bojite. Pomembno je namreč, da jih izrinete iz telesa, jih ozavestite, si oprostite zanje ter pošiljate energijo zdravljenja prednikom, da jih ozdravite tudi po svoji časovni liniji. V sebi namreč nosimo tudi veliko negativnih čustev, ki izvirajo od prednikov in iz preteklih življenj. Ne služite več temi ne v mislih ali čustvih, ne služite več revščini, jezi, razočaranju, žalosti, tekmovalnosti. Bodite v službi svojega srca. Če ga kar koli blokira, to morda ne pripada vam, ampak izhaja od prednikov ali iz preteklega življenja, vi kot duša pa ne resonirate več s tem, zato mora priti na površje.

Veselite se, da prihaja, saj je to priložnost, da se očistite in se tega znebite. Ne analizirajte, samo začutite, sprejmite in se osvobodite. Meditirajte in duhovna rast bo sledila. Svetloba se bo povezala z vami in vas nahranila. Vaša dušna skupina se bo zbrala okoli vas in skupaj boste ustvarili svet, ki resonira s tem, kar ste v duhu - ambasadorji svetlobe, ki jo prinašate na Zemljo. Zapomnite si, da ustvarjate realnosti. Zato ne dovolite, da vas kdo zlorablja, stojte v svoji resnici, spoštujte drug drugega in živite v srcu.