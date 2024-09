Online program OM hipnoza in regresija 1. stopnje

S tem se zmanjšajo stroški najema dragih predavalnic, vam pa olajšam finančno situacijo in obenem sem poskrbela za najvišjo kakovost dela, saj si posnetke predavanj lahko ogledate kadar koli, kjer koli. Videopredavalnica bo odprta 24/7 ves čas trajanja programa in še dlje.

Nekaj osnovnih tem iz mojega programa 1. stopnje

OSNOVE HIPNOZE ZA VSAKDANJO RABO

Vsak dan smo vsi hipnotizirani s sublimiranimi sporočili s TV-ekranov, oglasnih panojev, od staršev, učiteljev, duhovnih mojstrov ipd. Naučimo se ločevati dobra, koristna sublimirana sporočila od nekoristnih ali celo škodljivih.

KAKO IZPELJEM TERAPIJO, DA LAHKO VSAK KLIENT DOSEŽE HIPNOTIČNO STANJE

Vsakdo je lahko hipnotiziran, pomembno je, da sliši in govori v maternem jeziku terapevta. Razlika je samo v tem, da nekateri padejo hitreje v trans, drugi pa potrebujejo daljši čas.

REGRESIJA V PROGRAMU OM HIPNOZE

Dušna preteklost v času tega življenja, v času v maternici in času med dvema inkarnacijama ter v preteklem življenju.

ZDRAVLJENJE mentalnega, emocionalnega in fizičnega telesa.

ZAKAJ ZBOLIMO ALI SE POŠKODUJEMO

Depresije in anksioznosti, IZGORELOSTI, NEPLODNOSTI.

Nekaj osnovnih tem iz mojega programa 2. stopnje

VODENJE SKUPINSKE REGRESIJE

VODENJE OSEBNE PROGRESIJE

IZVEDBA SKUPINSKE PROGRESIJE

EKSTREMNI IN REDKI PRIMERI

Začnite svojo honorarno, dopolnilno ali hobi dejavnost z OM HIPNOZO IN REGRESIJO

Že po šestih mesecih in vsaj petih klientih za vajo boste usposobljeni za pomoč svojim najbližjim prijateljem, zakoncu in sorodnikom. Pozneje boste usposobljeni za honorarni zaslužek in poklicno pot.

Si želite biti pravočasno obveščeni o začetku programa z novo skupino? Potem izpolnite spodnji obrazec in prejeli boste seznam prostih terminov za razgovor.

S prijavo si zagotovite, da izveste med prvimi, si rezervirate mesto in prejmete skupinski in individualni popust ter AKCIJSKA darila izjemne vrednosti.

Izpolnite obrazec na dnu spletne strani, s klikom TU.

MNENJA TEČAJNIKOV Draga Aleksandra, hvala ti za znanje in izkušnje. Veliko let sem se borila z možem in mu pomagala na vse možne načine, ko mu je popuščalo srce in je bil že na robu preživetja. To tehniko sem se naučila predvsem, da rešim njegovo zdravje, in uspelo mi je. Danes, po enem letu, se mož počuti odlično in ne potrebuje več nobenih zdravil. Prav si imela, razpoka zlate mreže na srčni čakri, to se je zacelilo … Marija Pozdravljena! Hvala bogu in vodnikom, da so me pripeljali do tebe. Po branju dušnega zapisa sva ugotovili, da opravljam napačno službo in ne vidim izhoda, ker ga nočem videti. Takrat na tečaju, naj te spomnim, bilo je leta 2021, se mi je sesul svet zaradi kovid karantene. Vendar sem uvidela, da je to odskočna deska in nova priložnost. Zdaj ti z veseljem sporočam, da imam svoje poslovne prostore v Trstu in mi gre odlično, mnogo bolje z novo dejavnostjo na novi lokaciji. Komaj čakam, da se priključim še mojstrski stopnji OM PROGRESIJE, saj želim samostojne uvide v prihodnost, ki je ne mislim več puščati pod slepilom, da bo že, kot bo. Iz srca hvala, ker pomagaš in deliš svoje znanje. Amanda Ferrari

KDO JE ALEKSANDRA WINKLER DROLE

OM hipnoza in regresija FOTO: Om Garden Inštitut

Predvsem družinski in družaben človek, izvorno duša z Oriona, natančneje Mintake. Avtorica, ki je Slovenijo in Evropo obogatila z mnogimi knjigami oz. strokovnimi priročniki, med njimi so zadnje tri AKAŠKI ZAPISI IN SPOROČILO Z ORIONA. Znanje in izkušnje pridobiva od tibetanskih menihov in drugih starodavnih ljudstev, kot so staroselci Navaho ali po domače povedano Indijanci. Ti so znali potovati med svetovi. To je izjemna novica, saj je to znanje danes lahko dostopno tudi nam, vendar ne vsakemu. Njeni uvidi – prognoze se uresničujejo, preverite v medijih in videoposnetkih.

Dobra novica ob pravem času:

Dobra novica in izjemna priložnost za vas je ta, da je tečaj OM HIPNOZE in REGRESIJE tokrat odprt s skupinskim popustom.

Seveda vam ponujam tudi možnost usposabljanja ena na ena, vendar je delo v skupini mnogo cenejše. Zdaj je pravi čas, da se nam pridružiš. Za vas imam odprta vrata priložnosti.

OM hipnoza in regresija FOTO: Om Garden Inštitut

Poleg različnih pristopov do različnih oseb in uporabe raznih tehnik vas bom naučila:

intuitivnega poslušanja

branja misli, želje in namer klienta

najmočnejše energijske zaščite

Kaj pričakujem od vas

SRČNOST IN EMPATIJO PRIZNAVANJE OBSTOJA DUŠE IN REINKARNACIJE PRIPRAVLJENOST ZA DELO NAJMANJ 5 UR TEDENSKO DOBRO PSIHIČNO KONDICIJO – MENTALNO IN TELESNO DOBRO ZDRAVJE UČBENIK OZ. KNJIGO SPOROČILO Z ORIONA

Ali so predhodne izkušnje potrebne?

Ne, izkušnje z drugimi terapevti so večkrat ovira kot prednost. Namreč veliko tečajnikov sem morala odučiti napačnih pristopov.

Torej, program učenja poteka na daljavo, online. Ali je potrebno srečanje v živo?

Praktični del opravimo osebno s klientom za vajo. Čas terapije določite sami. Vsa predavanja in vaje pa pošljete po elektronski pošti. Primeri in predavanja pa so vam, kot že rečeno, dostopni po spletu, vedno v času trajanja programa, kadar koli in kjer koli se lahko učite, saj so predavanja naložena v spletni učilnici.

OM hipnoza in regresija FOTO: Om Garden Inštitut

V čem se program OM HIPNOZE razlikuje od drugih, klasičnih hipnoz?

Hipnozo, ki uporablja tehniko »dušnega potovanja« v prejšnje življenje, imenujem regresija. Glavni namen regresoterapije pa je zdravljenje travmatične izkušnje iz dušne preteklosti, katere posledice klient občuti še danes. Čeprav v nekaterih medijih svojo dejavnost opisujem kot regresijo, imam v mislih hipnotično regresoterapijo.

Ali ima vaša tehnika stranske učinke?

Da, stranski učinki so v nekaterih primerih dobrodošli. Imela sem kar veliko primerov, ko se je tečajniku uprlo uživanje določene hrane. Zelo je zaželeno, da se nam upre uživanje sladkarij. V drugih primerih so tečajniki postali samozavestnejši in to ni bilo všeč šefu, posledično so zamenjali službo in danes so za to izkušnjo hvaležni.

Ker duša klienta sama izbere to, kar želi razrešiti, se v mojem programu nikoli ne zgodi nič, česar klient ali terapevt ne bi zmogla obvladati.

Kakšna je cena za online OM HIPNOZE?

Ta mesec velja skupinski popust, možno je obročno plačevanje. Naložba se običajno povrne že s samo štirimi klienti, kar je običajno že v manj kot enem mesecu. Cena se lahko znatno poveča, če je program s samo enim učencem – torej ena na ena. V ceno programa tokrat v AKCIJSKI PONUDBI odbijem ceno osebne regresije, če jo je klient opravil pri meni. Priporočam, da dobro poslušate videopredstavitev in z mano kontaktirate.

Kako do prvega kontakta

NAČIN: Izpolnite obrazec na dnu spletne strani, s klikom TU. NAČIN: Pišite na e-naslov: aleksandra.vizionar@gmail.com NAČIN: Hitri vpogledi in informacije, mobi: 090 41 60 ZA VEČ INFORMACIJ O DRUGIH STORITVAH GLEJTE: www.omgarden.si in www.omgarden-shop.com.

V dveh dneh boste prejeli na svoj e-naslov nadaljnja navodila za sodelovanje.

Postanimo skrbni vrtnarji svojega življenja. Odstranimo, česar ne potrebujemo, da bo lahko uspevalo in raslo to, kar potrebujemo.

Hvala vsem, ki me priporočate svojim prijateljem in znancem, še posebej vam, ki mi zaupate svoj kontakt.

Aleksandra Winkler Drole,

karmična diagnostičarka,

učiteljica dostopa do akaških zapisov,

učiteljica OM HIPNOZE, REGRESIJE IN PROGRESIJE

Naročnik oglasne vsebine je OM Garden Inštitut.