Okrepite svoje energijske meje

Energijske meje so pomembne, ker onemogočajo drugim, da bi vpadali v naš prostor, manipulirali z nami, vplivali na nas. Če niso postavljene, smo pogosto v odvisnih odnosih ter se soočamo z neharmoničnimi dogodki na vsakem koraku.

Najučinkoviteje lahko premaknete svoje fizične energijske meje, če spremenite molekularno strukturo telesnih tekočin, pravi ameriška energijska terapevtka Cyndi Dale. Kava in čaj sta sicer v mnogih kulturah pomembna, ker vsrkata in odplakneta negativnost iz naših teles, vendar lahko hkrati vneseta negativnost drugih v naš sistem, opozarja.

Pomembno je

Zato je pomembno, da svojo pijačo blagoslovimo ter opremimo z namero, naj očisti tujo negativno energijo. Lahko ju programirate tudi s spodbudnimi namerami, s tistim, kar si želite doseči.

»Poleg tega jejte beljakovine - če ste vegetarijanec, oreščke - saj vas prizemljijo in okrepijo. Posegajte po rdeči in rjavi hrani in korenasti zelenjavi,« svetuje in doda, da nam tudi magnezij pomaga sprostiti napetost in postaviti meje. Gibanje pa na splošno spodbuja sproščanje energije drugih in krepi šibke meje z drugimi.«