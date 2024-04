Ohranjanje notranjega miru

Kako se nam bo godilo, je odvisno od tega, ali bomo ohranjali notranji mir, znali situacije videti kot dobre, če bomo zapadali v negativna čustva in želeli biti v jezi, sovraštvu, obsojanju, krivdi, pa nas čakajo težki časi. Težava je tudi, če smo sicer pozitivni, a nenehno kritiziramo in sodimo, namesto da bi ohranjali sočutje in se zavedali, da je treba pomagati drugim, pravijo guruji. Kdor je v jezi, sovraštvu, krivdi, bo to namreč videl v vsaki situaciji, ne glede na to, kaj se zgodi.

Vsaka stvar ima dve plati in nobena skrajnost ni dobra. Tudi vzhičenje in razočaranje sta plati istega kovanca. Narcisoidna oseba je v resnici nesamozavestna, gre samo za dve skrajnosti iste teme. Uravnovesiti moramo oba pola, iti po srednji poti ter biti sočutni, da lahko razumemo druge in tudi temo, sicer ne moremo iz matrice. A to, da nekoga sprejmemo, tudi ko dela grde, negativne stvari, nam daje veličino. Če je nekdo negativen, si seveda raje izberemo pozitivno družbo, a v njej se ne bomo toliko naučili o sebi, sočutju in sprejemanju.