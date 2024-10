Odvijanje klobčiča: preverite, zakaj dvomite o svojih odločitvah

Ker se radi primerjamo z drugimi, smo lahko večkrat sami sebi najhujši sovražniki. Psihologinja dr. Meg Arroll pravi, da raziskave kažejo, da pogosto idealiziramo poti, ki jih nismo ubrali, in odločitve, ki jih nismo sprejeli. Olepšujemo življenje, ki ga ne živimo.

Svetuje, naj, če dvomimo o stvareh, ki smo jih izbrali, najprej ubesedimo, kaj nas muči, npr. 'ne vem, ali je prav, da sem sprejela štipendijo in se odločila za to kariero'. Nato se tako dolgo sprašujemo 'pa kaj potem', da pridemo do bistva svojega dvoma. Npr. 'Zdi se mi neprimerno, da kljub štipendiji dvomim o svoji karieri.' 'Ja, pa kaj?' 'Morda bi lahko štipendijo bolj izkoristil kdo drug.' 'No ja, kaj pa potem?' 'Mogoče sem jo ukradla nekomu, ki bi si jo bolj zaslužil.' 'Ja in?' 'Nisem si je zaslužila, zato očitno nisem zadovoljna s kariero.'

Na koncu, ko odmotamo klobčič misli, šele pridemo težavi do dna: 'Mislim, da si ne zaslužim tega uspeha.' Šele ko s to tehniko do konca razgalimo svoje občutke in prepričanja, lahko namreč delamo na njih, jih sprejmemo ali spremenimo.