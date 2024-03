Obsojanje nam škodi, izogibajmo se tudi opravljanju

Obsojanje nas nemudoma energijsko poveže z virom naše sodbe. Če je čustvena vibracija tega človeka nizka, se boste tudi sami ujeli vanjo, če osredotočite pozornost nanj. S sodbo o nekom tako nezavedno znižate svojo energijo, ne da bi se tega vnaprej zavedali. Nemudoma, ko ste namreč začeli ocenjevati izkušnjo nekoga drugega, četudi le v svoji glavi, ste pritegnili energijo, energijski odtis te izkušnje v svoje energijsko polje.

Ker vaš um ne razlikuje med resničnim in namišljenim, se zdi, kot da se prav to dogaja vam, tukaj in zdaj. Če to veste, se lahko v bodoče izognete takemu ravnanju. Posebno pozorni bodite na opravljanje! Šele ko vsakomur dovolimo, da ima lastno izkušnjo, ne glede na naše mnenje o tem, kako dobro se spopada z njo, ne prevzemamo energije njihovih težav. Če se vas nekaj ne tiče, se ne vmešavajte, saj ni vredno vaše energije.