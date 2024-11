Nizka samopodoba? Vedite, je le skupek spretno izdelanih mask

Skoraj univerzalno obstaja občutek, ki preveva vsako osebo v vsaki kulturi in družbi - da nismo dovolj dobri. Čutimo, da si ne zaslužimo priznanja za svoje prispevke v družini, skupnosti in na delovnem mestu. Čutimo, da nismo vredni časti in spoštovanja kot človeška bitja. Včasih celo sami sebe presenetimo z občutkom, da nismo dovolj dobri, niti da bi sploh bili živi.

Morda ta občutek nizke samopodobe ni vedno zavesten, vendar obstaja ves čas in gradi prikrite temelje za to, kako pristopamo k življenju in odnosom z drugimi. Kot mojstri čustvenega preživetja v življenjskih okoliščinah pogosto 'odigramo scenarije', ki sovpadajo z namišljenimi vrednotami, ki si jih pripisujemo.

Naš strah, da ne bi bili dovolj vredni ljubezni, obljublja, da bo vsako naše razmerje odsevalo ta strah. FOTO: Deandrobot/Getty Images

Vsakdo ima na primer sanje, upe in si prizadeva doseči pomembne stvari, a pogosteje kot ne racionaliziramo vse razloge, da jih ne bomo nikoli uresničili. Čustva so jezik, na katerega se vesolje odziva. Ko se počutimo, kot da ne moremo doseči svojih največjih sanj, nam preprosto vrne, kar občutimo: oklevanje, izzive in ovire. Čeprav si morda želimo večjih in boljših stvari, dvom, ki prihaja iz globine v nas, navsezadnje izvira iz naših občutkov, ki jih povzroča nizka samopodoba. In zakaj bi se počutili kako drugače?

Taki ali podobni scenariji

Religija nam je stoletja vcepljala misel, da smo manjvredna bitja. Nismo tako dobri kot angeli v nebesih ali svetniki, od katerih se učimo. Ista tradicija je prepričala ljudi, da moramo biti že zaradi bivanja na svetu odrešeni od življenja samega, skupaj z opozorili, da bomo obsojeni na hudo posmrtno življenje, če ne bomo živeli na določen način. Četudi se morda trudite po najboljših močeh, torej nikoli ne boste dovolj dobri ali vredni. Čeprav redko vzamemo tovrstne komentarje zares, nas na globlji ravni še vedno opominjajo, da smo nevredni največjih življenjskih radosti. Morda jim do neke mere verjamemo, tudi če imamo visoko samozavest. Navsezadnje jim verjetno na neki ravni vsi verjamemo.

Zato imamo pričakovanja o svojih dosežkih ter predstavo, koliko radosti si dopuščamo. Toda naš strah, da ne bi bili dovolj vredni ljubezni, sprejemanja, zdravja in dolgega življenja, obljublja, da bo prav vsako naše razmerje odsevalo strah, ki ga povzroča nizka samopodoba. Kolikokrat ste se, denimo, zadovoljili z razmerjem, ki ni bilo, kar ste hoteli, vendar ste se prepričali o tem, medtem ko ste si dopovedovali, da je to samo odskočna deska k nečemu boljšemu. Ali ste vedeli, da to ni služba, v kateri lahko zares izrazite svoje darove in talente, vendar ... (temu sledijo vsi razlogi, da se vaše sanje v tem trenutku ne morejo uresničiti).

Če so se taki ali podobni scenariji že odigrali v vašem življenju, je verjetno, da predstavljajo spretno izdelane maske, ki jih uporabljate za tehtanje svoje vrednosti. Prek osebnih in poslovnih razmerij se opominjate na temeljna prepričanja, ki jih imate o sebi, ki kličejo po globljem celjenju.