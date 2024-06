Naravnajte se na obilje

Poiščite miren kotiček, kjer vas ne bo nihče motil. Na kos papirja ali na svečo, ki jo po želji prižgete, zapišite, koliko denarja si želite pritegniti. Začnite s 15-minutno meditacijo, še prej se opomnite na vsoto, ki si jo želite. Globoko vdihnite skozi nos, zadržite dih štiri sekunde in nato štiri sekunde izdihujte. Nato dihajte normalno, le počasneje in plitveje kot običajno.

Predstavljajte si številko 9. Ko se odločite za njeno barvo, velikost, teksturo, vedno vizualizirajte enako, saj s tem urite podzavestni um, da bo ustvaril asociacijo med številko in alfa stanjem. Nato si predstavljajte, da se prižge luč in snop svetlobe številko osvetljuje od zgoraj. Osredotočanje na številko bo sprostilo um, upočasnilo frekvenco možganskih valov in okrepilo asociacijsko pot. Za tem naj 9 izgine in pomislite na 8. Ponovite postopek in nadaljujte do števila ena, ko boste skoraj gotovo že v alfa stanju. Nato razširite zavest. Vse pred vami naj bo belo, prazno, brez zvokov in podob. Zamislite si znesek, ki si ga želite in lebdi pred vami. Opazujte majhno belo kroglo svetlobe, ki lebdi v zraku med vami in številko. Postopoma naj začne rasti. Ko se povečuje, občutite, kako narašča tudi vaša želja po denarju. Ko je krogla tako velika, da se že skoraj dotika vas in številke, zberite vse svoje hrepenenje in ga prelijte vanjo, da neverjetno naraste in zajame vase tako vas kot številko v slepeči beli svetlobi.