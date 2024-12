Naj vas nič ne spravi ob živce ali prestraši

Astrologi in guruji so napovedovali velike družbene spremembe, ki smo jim priča. Strukture, ki temeljijo na strahu in nadzoru, razpadajo. Mnogi segmenti družbe so v kaosu, ker stari načini razmišljanja in delovanja ne prinašajo več rezultatov. Ljudje imajo dovolj prikrivanja, zavajanja in manipuliranja tako v poslovnem svetu kot politiki.

Želijo resnico. Želijo si biti soudeleženi pri odločanju in zahtevajo transparentnost informacij javnega značaja. Tudi poslovni svet bo moral vedno bolj težiti k transparentnosti tako kar se tiče preglednosti finančnih podatkov o poslovanju kot vplivu le-tega na okolje.

Ni treba, da ste boljši od drugih, da vse veste vnaprej in imate vedno načrt za vse … Ko spustite potrebo po nadzoru, ego postane odveč, kar vas lahko začasno pahne v obup. Življenje se zdi temno in nevarno, pričakujete lahko celo vojno, terorizem, konec sveta, pravijo guruji.

Odprite um

Toda ne pozabite, da se lahko le možnosti, ki resonirajo z vašo vibracijo, pojavijo v vašem svetu. Če torej negativno razmišljate, boste izkusili negativnost. Ko sprejmete čustveno čiščenje in si zvišate energijo, se bodo povečali ljubezen, razumevanje in zdravje v vašem življenju. Zato nehajte kritizirati, se pritoževati in poslušajte intuicijo. Odprite um novim idejam in radovednosti. Ustvarjajte stvari, ki resonirajo z vašo usodo – veselje, pozornost, prijaznost, hvaležnost, navdih, radovednost in domišljijo.

Mnogi segmenti družbe so v kaosu, ker stari načini delovanja ne prinašajo več rezultatov. FOTO: Leolintang/Getty Images

Če ste izgubili službo ali posel, se odprite za ideje, kaj drugega bi lahko delali. Ne ostajajte v strahu in negativnosti! Ni treba, da doživljate čas prehoda v peto dimenzijo kot krizo, lahko ga doživljate tudi kot priložnost za to, da se preusmerite in si upate lotiti nečesa, kar ste si vedno želeli, a si niste upali poskusiti ali ste s tem odlašali.

Stopite na novo pot

V trenutkih, ko se vam življenje poruši in ne morete ničesar več izgubiti, lahko pogumno stopite na novo pot. Lahko začnete pisati knjigo, napišete pesem, si omislite sadovnjak, ponudite varstvo za otroke ali objokujete svojo usodo in čakate državo, da vam bo pomagala. Pomembno je, da ne pustite, da vam kaj zniža vibracijo! Če poslušate poročila in spremljate politični cirkus, ne dovolite, da vas sporočila z nizko vibracijo potegnejo nazaj v tretjo dimenzijo.

Ne jezite se, saj s tem krepite moč tistega, ki vas jezi, da lahko še naprej vzdržuje miselnost in delovanje na nizkih frekvencah. Ne dopustite, da vas kaj spravi ob živce, prestraši ali sprovocira. Največ naredite, če ostanete popolnoma mirni, saj dobro veste, da bo tudi to minilo, da bosta z vodnarjevo dobo odpadla nadzor in ustrahovanje ter bodo na prvem mestu svoboda, odprtost in človekove pravice. Ohranjajte v sebi vizijo o pravični in pošteni družbi, v kateri si želite živeti.