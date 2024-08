Merkur zaznamuje našo komunikacijo

Merkur v ovnu kaže hitro dojemanje, ostro in bistro misel, a človeka, ki se ne mara učiti, sedeti za knjigami. Spodbujeno je logično razmišljanje. V govoru je močan, prodoren, glas je oster, govori hitro, giblje se hitro, ima spretne in močne roke. Če je Merkur v biku, takšen človek razmišlja pragmatično. Abstraktno razmišljanje mu je tuje. Potrebuje več časa, da kaj razume, a to potem dolgo ohrani v spominu. Govori počasi, mirno, ime prijeten glas. Veliko pevcev ima to kombinacijo. Motorika je počasnejša, a lepa in galantna. Pogosto ima lepo pisavo. Nadarjen je za umetnost, zna z rokami narediti kaj lepega.

Kadar je Merkur v dvojčkih, gre za merkurjanca z dobrim spominom, radovedno naravo, ki zna oponašati različne glasove. Pogosto ima talent za jezike in okrepljeno sposobnost pisanja. Hitro se lahko zlaže in človeka zavaja z iznajdljivo naravo. Neverjetno je prilagodljiv, lahko fizično gibčen. Merkur v raku ima globok spomin. Takšni ljudje manj govorijo, a so dobri poslušalci. Z govorom se znajo dotakniti naših čustev. Glas imajo topel in mehak, dar za delo z otroki in psihologijo, zanima jih zgodovina in vse, povezano s predniki. Dobro se znajdejo v umetnosti. Motorika je mehka in mirna. Misli so pod močnim vplivom čustev. Pomembna so družinska prepričanja.

Merkur v levu barva ljudi z močnim glasom, znajo se lepo izražati, včasih malo snobovsko. Imajo globok, a prijeten glas, dar za nastopanje, talent za izražanje, dostojanstveno motoriko, moč misli, ustvarjalno misel. Čakajo jih intelektualni uspehi. Merkur je v devici najmočnejši, saj je tu tako doma kot na višini, kar naredi te ljudi najbistrejše, najbolj iznajdljive in prožne. Omogoča, da vidijo vsako drobnarijo izjemno analitično. Včasih ne vidijo cele slike zaradi sposobnosti videti vsak najmanjši kos celote. Imajo talent za jezike, predvsem slovnico, talent za pisanje. Merkur v tehtnici nakazuje prijazne in fine ljudi, ki govorijo, kar drugi hočejo slišati. Znajo se lepo izražati, a jim manjka intelektualne ostrine in kritičnosti. Možne so ročne spretnosti, lepo izražanje. Glas je prijeten, melodičen, privlačen, motorika fina, povečana domišljija, pogosta ljubezen do plesa.

Z Merkurjem v dvojčkih smo zelo klepetavi in radovedni. FOTO: Deagreez/Getty Images

Merkur v škorpijonu nakazuje potrebo po raziskovanju, brskanju v ozadje stvari, razumevanje temeljev, včasih morbidne in temačne misli, preveliko mentalno preokupacijo z denarjem, spolnostjo in/ali smrtjo. Človeku je dan oster in prodoren razum, ostre besede, zna po škorpijonsko pičiti s pravo besedo na najbolj ranljivo mesto. Mentalni del je močno pod vplivom čustev (lahko zelo negativnih), zato pogosto ni dovolj objektiven. Kot Merkur v vseh vodnih znamenjih lahko prinaša dvom in negotovost o svojih mentalnih sposobnostih. Povečana je intuicija in razvite sposobnosti za detektive, psihoterapevte in raziskovalce.