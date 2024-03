Razvili napravo, ki elektromagnetno vibracijo rastline spremeni v glasbo

V duhovni skupnost Damanhur v bližini Torina v Italiji že 40 let raziskujejo komunikacijo z rastlinami in poskušajo dokazati, da so vitalni del planeta, od katerega je odvisen naš obstoj. Na območju svoje duhovne skupnosti so namreč zasnovali Sveti gozd, v katerem izvajajo številne preizkuse in dejavnosti. V ta namen so razvili napravo, ki lahko bere elektromagnetno vibracijo rastline in jo spremeni v glasbo. Odčitava pulziranje rastline, ga pretvori v zaporedje in zaigra kot melodijo.

Naprava je pritegnila zanimanje širše znanstvene in duhovne skupnosti in tako po svetu prirejajo celo koncerte z glasbo rastlin. Ljudje opisujejo doživetje takega koncerta kot čudežno in mistično in celo skeptiki so očarani in navdušeni nad melodijo, ko jo prvič slišijo.

Sodobni strokovnjaki so človeku vrojeni odnos s svetom, ki ga obdaja, primarno ljubezen do narave, ki so se je zavedala že starodavna ljudstva, poimenovali biofilija. Odkrili so, da resonanca dreves in rastlin spodbudi sproščanje oksitocina, hormona, ki človekov sistem uravnovesi fizično, čustveno, mentalno in duhovno. Še več, menijo, da melodija rastlin pomaga dvigovati zavest ljudi na Zemlji in da so ključne za duhovno evolucijo, ki se zadnja leta bliskovito odvija na našem planetu.