Matrica nas uokvirja

»Tema deluje skozi matrico, zasnovano na pravilih, vzorcih in programih, ki so namenjeni temu, da nas ohranijo zasužnjene. Ko smo enkrat ujeti v sistem, lahko tema upravlja našo podzavest, tako da nadzoruje in omejuje naše vedenje s frekvencami strahu, dvoma, pomanjkanja, spora ..., s katerimi se hrani,« pojasnjuje šaman Durek. »V matrici imamo sicer iluzijo svobode, v resnici pa generira razdiralno energijo, ki blokira naše zavestno svobodno delovanje. Prepričuje nas namreč, da moramo slediti pravilom, sicer ne bomo preživeli,« pravi in doda, da živimo in razmišljamo znotraj okvirov, počnemo enake stvari ves dan, vsak dan do konca življenja, saj smo bili indoktrinirani, da je to klasična življenjska formula. »Matrica nas prisili, da sledimo temu vzorcu s programiranjem naše podzavesti, ki verjame, da se bo sicer zgodilo nekaj slabega.« In šele ko uvidimo, kaj se v resnici dogaja, se lahko začnemo osvobajati.