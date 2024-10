Manifestirajmo, kot da se je že zgodilo

Četudi molimo ali želimo uresničiti namero dobronamerno, to vseeno pogosto vključuje močno navezanost na uresničenje ali udejanjenje, denimo če si želimo ozdravitve naših ljubljenih. Vključuje prepričanje, da je čudežna ozdravitev nujno potrebna. Želja po rezultatu ozdravitve in trud, da bi jo ustvarili, je tako pravzaprav še okrepila resničnost, da je bolezen še vedno prisotna, na paradoks manifestacije opominja kvantni fizik Gregg Braden.

Zato moramo imeti v srcu občutek ozdravitve, obilja, miru in odgovorov na svoje molitve za dobrobit, kakor da so se že zgodili, preden postanejo resničnost. Če namreč prošnjo za čudež izrazimo zgolj na način 'prosim, naj se ta ozdravitev zgodi', to ni jezik, ki ga prepoznava univerzalno polje božanske matrice.

Z vesoljem moramo govoriti na smiseln način, poudarja. Ko se počutimo, kot da smo obkroženi z ozdravitvijo bližnjih in obdani z mirom na svetu, sta to tako jezik kot koda, ki odpira vrata vsem možnostim. »V takem občutku se pomaknemo s stališča, ki predvideva, da doživljamo, kar nam že pride nasproti, kot perspektivo vedenja, da smo del vsega, kar je. Torej ustvarimo energijsko spremembo, ki jo lahko opišemo kot klasični 'kvantni skok'.« Ne razmišljamo, ampak smo v drugem stanju zavesti. To stanje postane čisti prostor, kjer se začnejo sanje, molitve in čudeži.