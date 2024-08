Luna v različnih znamenjih

Ljudje z Luno v tehtnici so priljubljeni, sposobni razumeti čustva drugih, lahkotno ustvarjajo harmonijo in povezanost. Dom je urejen, odprt za obiske, druženje. Slaba stran je, da človek bolj razume čustva drugih kot lastna zaradi harmonije in potrebe po tem, da ustreže, potlači ali spregleda svoje potrebe. Mati je lepa, priljubljena, zanimiva, a prej prijateljica in zaupnica. Moški imajo težnjo najti mirno in šarmantno partnerico.

V škorpijonu je Luna na dnu, otroštvo je bilo zahtevno. Lahko se je zgodila kriza, ki se je dotaknila družine in pustila sad čustvenega nezaupanja. V odraslosti je veliko nezavedne potrebe po drami, bojevanju in intenzivnosti. Družinski odnosi so naporni. Na eni strani je potreba po pripadanju, po drugi nas je tega strah. Dom je temačen, včasih v kleti. Simboliko izkoristimo, če se preselimo k reki ali pokopališču, potem ne bo potrebe po intenzivnih čustvih v odnosu z domačimi. Mati je lahko imela težko izkušnjo ali je samo bojevita in posesivna do otroka. Moški izbere žensko, ki je težko zadovoljna in čustveno intenzivna.

Luna v strelcu nosi prijetno otroštvo. Otrok je ljubljen in ima veliko priložnosti za razvoj. Pogosto je to znak velikodušnosti, priljubljenosti in velikopoteznosti. Ljudje so čustveno pozitivni, večni optimisti, njihov optimizem je razlog za dobre priložnosti v življenju. Več je verjetnosti velike in/ali srečne družine. S težkimi aspekti je povezano čustveno pretiravanje, 'zganjanje scen', občutek večvrednosti. Mati je velika ženska, ki je za otroke veliko naredila in poskrbela, da so se izobrazili in videli svet. Človek ima potrebo po potovanjih.

Z Luno v strelcu smo optimistični. FOTO: Julia Pavaliuk/Getty Images

V kozorogu je Luna v izgonu, ni nam dovoljeno izražati čustev, nekaj nas blokira. Mati je bila utrujena in preobremenjena v času otroštva in ni dala dovolj topline in občutka varnosti otroku. Človek presliši otroka v sebi, tlači čustva in se jih s samodisciplino nauči obvladovati. S tem je prezahteven, s premalo razumevanja do čustev drugih. Moški izbira starejšo žensko, togo, resno, konservativnih pogledov.

Znamenje vodnarja je hladno, zimsko, tako smo čustveno odprti do prijateljev, teže pa povezani z najbližjimi. Kar je blizu, toplo, domače, nam ne leži. Nam pa ni težko narediti kaj koristnega za človeštvo. Mati je drugačna, nenavadna, pogosto je otroku prijateljica. Lahko gre za živčno mamo, napeto ženo. Včasih v kartah moškega kaže ločeno žensko, ki izstopa iz povprečja.

Ljudje z Luno v ribah so občutljivi, nežni, čutijo čustva drugih. Včasih je doma kaotično ozračje, manj reda, a veliko stika z umetnostjo. Najbolje bi bilo, da bi živeli ob morju. V otroštvu je otrok ob lepih aspektih Lune občutil nežnost in ljubljenost, ob težkih pa je bilo veliko negotovosti zaradi psihične preobčutljivosti matere ali alkohola/drog v družini. Mati je nežna in občutljiva ali se ukvarja z umetnostjo. Moški izbere umetniško, duhovno ali kaotično ženo.