Kolobarjasti sončni mrk: posledice lahko čutimo pol leta in dlje

Obdobje mrkov je znanilec sprememb, družbenih in osebnih. Ni vsak mrk tudi oseben, za to je potrebno, da je točka mrka z ozkimi orbisi povezana z osebnimi planeti ali se naši natalni planeti izpostavljajo prek kotov karte mrka. Na družbeni ravni bo mrk najbolj deloval tam, kjer je viden, njegov vpliv lahko traja tudi še leta. Tokrat bo najlepše viden nad Tihim oceanom.

Sončev mrk deluje kot rušitelj starega in prinaša na pogorišču možnost nove rasti in zagona. Včasih ga doživljamo bolj skozi energijo uničenja, drugič energijo rasti in razvoja. Na osebni ravni se rušenje dogaja v času mrka, lahko teden pred njim, nova rast lahko traja tudi pol leta in več.

Manj se upiramo spremembam, hitreje bomo spet v stabilni energiji. FOTO: M-gucci/Getty Images

Čeprav ne bo viden na našem področju, se v karti današnjega mrka izpostavi slovenski Saturn, kar se zdaj dogaja z večino mrkov od jeseni 2023. Vse to deluje na nas obremenilno, prinaša skrbi in strahove, a kliče, da naredimo red, tako na področju financ kot drugje, da sledimo tradiciji, poskrbimo za samostojnost in utrdimo lastne finance. Ker se pojavi mrk v času, ko imamo Slovenci že tako bolj naporno prognostiko, to še dodaja breme, težo, nas še dodatno sili, da se soočamo z realnostjo in dajemo vse od sebe. Mrk izpostavi Merkur predsednika vlade, tako bo v tem času hote ali nehote prisiljen nekaj razjasniti, povedati, izraziti. Točka mrka je v deveti hiši karte Slovenije in tvori T-kvadrat z Merkurjem in Uranom, kliče k spremembam in novim začetkom, vezanim na sodstvo, visoko izobraževanje, spodbuja manj prijetno retoriko nasprotujočih si političnih opcij.

Za naše kraje so koti četrta stopinja dvojčka in strelca ter šesta stopinja leva in vodnarja. Če imate tu natalne planete, bodo nekaj časa pomembnejši. Če imate tu Venero, bo več radosti in ljubezni, če Jupiter, več razvoja, če Saturn, več skrbi in odgovornosti. Točka mrka je na 10. stopinji tehtnice, poglejte, v katero natalno hišo vam pade, tam boste imeli rušenje in nov začetek. Konjunkcije natalnih planetov s to točko so močne (največ tri stopinje orbisa), najmočneje nakazujejo, da se nekaj ruši, da bi se začelo nekaj drugega. Kvadrati in opozicije točke mrka na natalne planete (orbis največ dve stopinji) delujejo prej kot ne rušilno. Sekstili in trigoni (le eksaktni) prinašajo spodbudnejše začetke.

V tem času je nujno odstranjevati vse, kar nam ne služi več, se pripraviti na spremembe. Dovoliti življenju, da se dogaja po svoje, zaupati procesu, ker mrki sami nimajo narave rušenja, njihov namen je, najbolj sončevega mrka, da nas postavi, kamor moramo iti, če nam to ustreza ali ne. Ker nismo odprti za spremembe, doživljamo mrke kot slabe. Manj se upiramo spremembam, bolj smo pretočni in sledimo življenju, hitreje bomo spet v stabilni energiji.