Ko nam odnosi nastavljajo ogledalo: prepoznajte skrite lekcije

Pomembno je prepoznati povezavo med tem, kar delamo, in med tem, kar se zgodi na svetu. Vrednost naših ogledal je, da nam pomaga razumeti resnične, osnove povezave med navidezno nepodobnimi dogodki. Če želimo videti, kako se naša prepričanja odražajo prek naših ogledal, se poglobimo vanje.

Svet ves čas komunicira z nami in nam kaže odsev tistega, kar se dogaja v nas. Vsak odsev, ki ga vidimo, nam podari dragocen trenutek priložnosti. Ko ga enkrat prepoznamo, lahko zacelimo negativni vzorec. Prepoznavanje predstavlja prvi namig o tem, zakaj obstaja. V večini primerov odkrijemo, da so negativni vzorci, ki se zrcalijo v naših življenjih, zakoreninjeni v enem od univerzalnih strahov. Lahko vidimo, kako se v danem trenutku v naših razmerjih z drugimi odražajo naša prepričanja.

Drugič nam odsev trenutka morda prikazuje nekaj subtilnejšega kot to, kar počnemo v življenju – včasih nam bo ta odsev naših sodb razkril, kaj sodimo v svojem življenju. Osebe v naših najtesnejših razmerjih postanejo naši mojstrski učitelji, ki nam dajo lekcijo, ki zagotovi, da življenje nikoli več ne bo enako.

Ponavljajoči se vzorci – znak, da je čas za spremembo

Četudi je razmerje naše ogledalo ob točno določenem času, morda sprva ne prepoznamo, kaj nas poskuša naučiti. Če se zanimivi odnosi odvijajo v istem času, je to lahko namig, da se dogaja nekaj pomembnega. Poglejte, ali imajo kak skupni imenovalec, npr. da vsi preizkušajo vaše potrpljenje, odločnost in vztrajnost. Opazujte, ali vas doma in v službi vsi spravljajo ob živce. Se z vsemi prepirate?

Stična točka vaših odnosov ste vi sami. FOTO: Jacob Wackerhausen/Getty Images

Če ste pred večjo lekcijo, namreč obstaja več kot eno ogledalo, ki vam kaže enako, da bi le spregledali, zato se ustavite in poglejte, katera modrost se vam razodeva. Kaj je bila skupna nit, ki trenutno povezuje vaša razmerja? Kakšen je skupni odsev, ki vam ga ljudje prikazujejo s svojimi dejanji? Če vam lažejo, poglejte, koliko odkriti in iskreni ste sami.

Kako prepoznati lekcije, ki nam jih ponuja življenje?

Morda pa vam želijo pokazati vaše sodbe, ki se prepletajo že vse vaše življenje. Pomislite, kaj obsojate pri drugih. Pozorni bodite na svoj čustveni odziv, ki je znak za to, da se za njim skriva nekaj pomembnega. Poglejte v preteklost in odkrijte več ponavljajočih se situacij – od izdajstva v ljubezni do laži in prelomljenih obljub.

Preučite svoja razmerja z ljudmi, ki so vam najbližji. Nato prepoznajte vse poteze in značilnosti, ki vas neznansko spravljajo ob živce in ob pamet. Ko to naredite, si zastavite to vprašanje: Ali ti ljudje prikazujejo mene v tem trenutku? Obstaja namreč velika verjetnost, da je tako. Če že, vam bo to povedal občutek, intuicija.

Če je odgovor vendarle ne, morda odkrivajo nekaj globljega in močnejšega, kot je ogledalo tega, kar ste. Morda vam prikazujejo odsev stvari, o katerih sodite v življenju. Ko preprosto prepoznate in priznate obstoj tega ogledala, se začne zdravljenje vaših sodb.