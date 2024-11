Kaj sta Donald in Melania Trump po horoskopu in kako se razumeta?

Dvojček ima med znaki zodiaka določen ugled. To zračno znamenje je povezano z dvojnostjo in je pogosto stereotipno označeno kot zlobno dvolično. Čeprav ne moremo potrditi, ali ima Donald Trump 'energijo zlobnega dvojčka', kaže zelo klasično lastnost dvojčka: obseden je s komunikacijo.

Dvojčke poganjata jezik in dialog, kar pojasnjuje, zakaj so bili številni najbolj plodoviti tekstopisci tudi rojeni pod tem nebom Zodiaka: B.I.G, Tupac, Bob Dylan, Kanye West ... Da, Kanye in Donald sta dvojčka, kar lahko pojasni njuno medsebojno privlačnost in zakaj sta si njuni osebnosti tako podobni. Oba imata sloves, da govorita šokantne stvari v javnosti in pospešujeta svojo kariero na resničnostni televiziji ter redno tarnata na Twitterju.

Trumpova Luna v Strelcu neposredno nasprotuje njegovemu Soncu v Dvojčkih. Tudi predsednik je bil rojen točno na dan luninega mrka. Ljudje, rojeni med mrki, imajo običajno večje osebnosti. Njihove rojstne karte preprosto odražajo dramo, ki se dogaja v zvezdah.

Lev v podznaku

Z Luno, ki simbolizira njegov čustveni notranji svet, v ognjenem Strelcu obožuje dramo in razvnema polemike. Trump je lev v podznaku, kar pomeni, da je njegovo celotno dojemanje realnosti pod vplivom energije tega ognjenega znamenja. Poleg tega je lev povezan z vodstvom, zlasti s kraljevo družino, monarhijo in 'božansko pravico'. Nobenega dvoma ni, da se Donald vidi kot središče vesolja.

Melania je bikica

Melania Trump je Bik in njen vladajoči planet je Venera. Venera je znana kot planet lepote in ljubezni, kar lahko vidimo tudi v znamenju Bika. Kot zemeljsko znamenje vladajo fizičnemu svetu in so zelo zanesljivi ljudje. Tako zanesljivi so tako v karieri kot v osebnih odnosih.

Kot večina zemeljskih znamenj je tudi Melania Trump učinkovita, konkretna in ne preveč čustvena. Zanjo je pomembno, kaj vidi – drevo sodiš po plodovih. Njeni Merkur, Venera in Saturn padejo tudi v znamenje Bika. Luna v Kozorogu je stabilna, vendar ni sentimentalna. To vidimo pri Melaniji, ki svojemu moškemu še naprej stoji ob strani in ga noče držati za roko.

Zakaj, se sprašujete? Luna v Kozorogu je povezana s strategijo, igranjem kart, za katere vedo, da se bodo izplačale. Tu je prisotna osvajalska energija, saj si Luna želi zagotoviti prihodnost, na katero lahko računa, in temelj bogastva, na katerem lahko gradi.

Inherentno nasprotje med njegovim soncem in luno pomaga razložiti Trumpovo polarizirajočo osebnost. To je razmerje elementarnih pomanjkljivosti, v katerem ima vsak posameznik v izobilju tisto, kar drugemu manjka: Donald, na presenečenje nikogar, nima niti enega zemeljskega položaja v svoji rojstni karti. Ni zasidran, ni prizemljen in se bori za trdno stabilnost, ki jo ponuja štirikratno zemeljsko znamenje, kot je Melania.

Melania med svojimi osebnimi planeti nima ne ognja ne vode, kar pojasnjuje, zakaj zna tako dobro delovati hladno in nedostopno. Tisto, kar jo privlači pri Donaldu, poleg njegove sposobnosti zagotavljanja, je njen Mars v dvojčkih.

Vladarji druge hiše vrednot in imetja, bogastva in vrednosti, Biki dajejo prednost udobju. Čeprav je morda naveličana publicitete, Melania ni kmet v igri. Bik bo leta ostal v nezadovoljivi zvezi, da bi dosegel dolgoročni načrt, poroča 24sata.hr.