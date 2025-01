To so mantre za ljubezen

Eden najmočnejših načinov uresničenja idej ali želja je, da se osredotočite na svoje besede in misli, saj energija potuje tja, kamor usmerjamo pozornost, s ponavljanjem pa zamisel utrdimo. Če na nekaj mislimo ves dan, sprožimo zakon ustvarjanja. Budisti zato veliko uporabljajo mantre, ki usmerjajo um in hkrati preprečujejo, da ta odtava v neželeno smer.

Spodnje mantre vam lahko pomagajo priklicati ljubezen ter uravnati vibracijo, ki jo oddajate, lahko pa oblikujete tudi svoje, ki jasno izražajo vaše namere. Ponavljate si lahko: »Zaupam, da je prava ljubezen na poti do mene in jo bom spoznal/-a na pravi način in ob pravem času. Pripravljen/-a sem sprejeti ljubezen z vsem svojim srcem.« Ali: »Spuščam vse, kar blokira pritok ljubezni in obilja v moje življenje.«

Morda vam ustreza: »Čeprav sem se v preteklosti motil/-a in delal/-a napake, se popolnoma ljubim in sprejemam. Vsak dan sem korak bliže izpolnjujočega in ljubečega partnerstva, ki sem si ga vedno želel/-a.« Mantre delujejo z ozaveščenim ponavljanjem. Če si izmislite svojo, pazite, da je v trdilni obliki in govori o tem, kar si želite, ne o pomanjkanju.