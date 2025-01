Astrologinja Lenka: Zato so čustva še bolj zmedena, človek se težko znajde

Luna je v znamenju rib, v znamenju megle, idej, spanja in vsega tistega, kar človeka popelje v čisto drugo pasivno stanje. Za nameček vstopa v kvadrat z Merkurjem iz znamenja strelca, zato so čustva še bolj zmedena, mešana, človek se težko znajde v tem, kar si želi početi, saj je v sebi zamajan, v njegovem nestabilnem počutju. Ločena čustva v tem, kaj misli, zato je čas je, da poiščete nasvet drugega. In ali bo dobil ustrezen odgovor ali je bolje, če lahko počaka in ne hiti takoj. V nasprotnem primeru bo sprejemala napačne odločitve, ki jo bodo še bolj razočarale ali pa je še šibkejša, če bo v takem stanju sedla za volan. O sebi lahko sliši zelo neresnične besede, da ji nekdo lažno obljublja, da jo bo v vsem podpiral.

Da pa je še bolj oblačno in megleno, vstopi Luna v konjunkcijo z Neptunom, ki še naprej idealizira in vleče v lepe sanje vse, ki so pripravljeni na sanjave ideje. Ampak to je samo vidik, ki doda malo narkoze in človek je v stanju nemoči. Dobro je le, če se ukvarja s kakšnim umetniškim delom, šele zdaj lahko iz njega izvleče najlepše slike, najlepše navdahnjene ideje in besede, ki jih prenese na papir. Vse ostalo je veliko razočaranje, zaradi katerega labilna oseba išče uteho v kakšnih opiatih, saj misli, da se bo tako okrepila ali se bo lažje spopadla s težavo, pa se ne bo.

Astrološka karta.

Šele zvečer okoli 20. Luna preide v ognjeno znamenje ovna, znamenje, kjer energija poka sama od sebe, kjer je vse polno raznih pobud. Takoj je v trigonu z Marsom iz znamenja leva in to je energija za številne nove začetke, čeprav je retrograden, zato bi bilo najbolje dokončati vse, kar je ostalo od prej.

Tu je tudi trigon s Plutonom iz znamenja vodnarja in le on daje notranjo oporo, da zmore še več in še bolje. Ni obupanja in ni vračanja.

Danes je nedelja, dan sonca in je na 15. stopinji znamenja kozoroga. Na kraljevi ravni, kjer daje najboljše položaje, ko gre za kariero, posel in status. Tu je uspeh neizogiben in tu je vse mogoče. Za ohranitev vsega tega je potrebna samo ena stvar, in to je biti zvest samemu sebi, brez razmišljanja o tem, kako se lahko to zlorabi, pa naj bo to z denarjem ali lažnimi obljubami.