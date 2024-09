Kaj nas čaka septembra?

Pred nami je nekaj preizkušenj in turbulenc, saj se začenja jesenska sezona mrkov. Sonce in Merkur, ki že teče direktno, sta v devici, tako bomo usmerjeni v delo, pridni, prizadevni, se lotevali obveznosti in skrbno poskrbeli za vsakdanje zadeve in druge.

Mars v prvem tednu meseca vstopi v raka, tako bomo težje postavljali meje, si izborili svoje, uveljavljali svojo voljo. V ljubezni bomo zadržani in sramežljivi, nič ne bo drznega osvajanja ali lahkotnega spogledovanja. Pluton se je vrnil v kozoroga, tako se bomo družbeno do novembra, ko se vrne v vodnarja, vrnili v stare, tradicionalne vzorce razmišljanja in delovanja, več bo omejitev, pritiskov, strahov in manj občutka svobode.

Ta vikend, 7. in 8. septembra, bodite bolj previdni na cesti, pri športu in nevarnih opravilih. V soboto ne bo šlo nič po načrtih, živčni bomo, v nedeljo pa tesnobni, zaskrbljeni, preobremenjeni z obveznostmi. Izkoristite 11. 9. za dogovarjanje, podpisovanje pogodb in nakupe, ki se jim nato 12. 9. izognite, saj boste zapravili preveč. S finančnimi mahinacijami počakajte na ugodnejši čas.

Dober dan za finančne zadeve, pa tudi v odnosih, je 15. 9. Obiščite kozmetičarko, frizerja … Venera bo do 21. 9. v tehtnici, dotlej nam bo pomembno, da smo v paru, hrepeneli bomo po dvojini in sprejemali kompromise. Ko boginja ljubezni vstopi v intenzivnega škorpijona, nas ne bo več vodila želja po romantiki, ampak divji nagoni in neukročene strasti. Poželenje nas lahko vodi v težave, ljubezenske trikotnike ali odnose z ljudmi, ki niso dobri za nas. Posebno 22. 9. odsvetujemo zmenke na slepo z neznanimi ljudmi, zadrževanje na nevarnih krajih ali spolnost, ki lahko vodi v nevarnost.

Lunin mrk

Mesec ne bo preveč miren. FOTO: Amgun/Getty Images

V torek, 17. 9., nas čaka lunin mrk v ribah. V času mrkov ni dobro uvajati novosti, saj nas življenje samo prestavi tja, kjer moramo biti. Lunini mrki prinašajo sadove našega prizadevanja. Če ste sejali dobro, bodo taki tudi rezultati, če ne, bodo posledice slabe. Poglejte, ali imate planete ali osebne točke na 25. stopinji rib, device, dvojčkov ali strelca. V tem primeru boste deležni več sprememb in pretresov. Mrk sicer prinaša povečano občutljivost. Več je lahko virusnih okužb, lahko celo spet slišimo novice o širjenju kakšne nalezljive bolezni. Pomembno je, da se izognemo dramatiziranju in ohranimo trezno glavo.

Sonce 22. 9. vstopi v tehtnico, kar prinaša več sklepanja kompromisov, popuščanja, sodelovanja, iskanja mirnih rešitev, prilagajanja. Marsikaj bomo pripravljeni potrpeti za ljubi mir.

Za uvajanje sprememb in novosti izkoristite 24. 9., 25. 9. bomo odzemljeni in preveč zaupljivi, zato pazite, da vas ne ogoljufajo, saj boste naivni in situacije ne boste videli jasno. Konec meseca bomo poprijeli za delo, lahko se nam razjasnijo zadeve, ki so nas mučile.