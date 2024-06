Izkoristite poletje, jesen bo naporna

Poletni solsticij 20. 6. je astrološko pomemben trenutek vstopa Sonca v raka, saj iz karte ingresa sklepamo, kakšno bo poletje. Polno zasedeno 5. polje kaže veliko pozornosti na mladih, športnikih in umetnikih. Nakazana sta zadovoljstvo in veselje, ki nam ga prinašajo. Poleg tega bomo željni počitka, sprostitve, radosti. Za to bomo največ zapravili. Merkurjev sekstil z Marsom govori, da bomo dinamični, željni aktivnosti. Na 2. polje se vežeta Saturn in Neptun, tako bo finančno nekaj skrbi, zmede in nejasnosti, napačnih odločitev.

Ascendent se odmika od Plutona, tako je bilo več pritiskov pred solsticijem, nato prihaja v trigon z Jupitrom, tako bo poletje za marsikoga prijetno. Vrh 4. polja je v sekstilu z Neptunom, tako nam konec junija lahko občasno ponagajajo padavine. Neptun se 2. 7. obrača direktno – vsaj malo se izboljša tudi vreme. Jupiter v 4. polju v dvojčkih lahko julija in avgusta prinese več vetra, a prijetne temperature.

Lepo poletje

Julij bo prijeten. Jupiter se harmonično veže na lunina vozla 10. 7. in prinaša več upanja, optimizma, sredi meseca konjunkcija Marsa in Urana več napetosti, lahko ponagaja vreme. Temeljno je julij namenjen počitku, povezovanju z družino, veselju.

Poletni meseci bodo prijetni in veseli. FOTO: Maridav/Getty Images

Avgust bo napornejši, k nam pridejo novice, ki prinašajo več strahu, okrog 19. 8., ko bosta tvorila kvadrat Jupiter in Saturn. Ta se ponovi decembra, tako pride tisto, s čimer se nas straši v avgustu, tedaj do vrhunca. Hkrati nam bo Merkur kravžljal živce ves avgust, vsaj malo pa nas njegova pot po senci lahko obremenjuje že konec julija. Merkur se obrne retrogradno 5. 8. v devici, gre 15. 8. v leva in se 28. 8. v njem obrača. Tam trikrat kvadrira Uran, 21. 7., 18. 8., 7. 9., tako se bomo morali postaviti zase, za svoje pravice, se osamosvojiti in si izboriti, kar je naše. Več nemira in živčnosti bo. Mars je avgusta in septembra po deklinaciji na meji, kar ni dober znak. Prinaša več agresije, nemira in napetosti med ljudi in države.

Julija pojdite na dopust, avgusta bo Merkur retrograden. FOTO: Nensuria/Getty Images

Kljub vsemu bo september najnapornejši mesec, saj imamo tedaj prehod Plutona v kozoroga. Tam se znajde že 2. 9., kar bo okrepilo občutek ujetosti, strahu, pritiskov na ljudi. Prvo polovico leta smo se učili živeti na visoki in hitri vibraciji Plutona v vodnarju, sedaj se bo treba spet potopiti v temačno in počasno energijo nadzora in omejitev. Lunin mrk bo 18. 9., v sebi ima konfiguracijo zmaja, ki potiska k Luni in Neptunu v 8. hiši v ribah, tako se lahko zbira denar za begunce ali ranljive ljudi, hkrati se opozarja na skupne finance in nepravilnosti pri njih. Ta mrk sicer ni močno vezan na Slovenijo, tako nam ne prinaša toliko sprememb.

Jesen

Karta jesenskega ingresa (22. 9.) je zelo podobna slovenski karti, tako bo to za nas pomemben čas. Venera je kotna na vrhu 10. hiše, torej bo izpostavljena vplivna, priljubljena oseba. Venera je v kvadratu s Plutonom v 1. hiši, zato bo deležna krize, trpljenja, blatenja, poldrugi kvadrat s Saturnom naznanja njeno ogroženost, inkonjunkcija na Neptun zmedo, laži, nejasnosti. Veliki trigon Plutona, Lune in Sonca iz 1., 5. in 9. hiše prinaša uspeh mladih, športnikov ali umetnikov v tujini in/ali večji premik v zadevah prava in izobraževanja.

Saturn v polkvadratu s Plutonom 26. 9. naznanja ovire in obremenitve. Oktobra je še sončev mrk, ki izpostavlja slovenski Saturn in prinaša dodatna bremena naši državi in državljanom, več želje po redu. Mrk pride v 5. hišo, v konjunkcijo z Merkurjem, tako se odprejo pogovori z mladimi. Zopet bo več pozornosti na športu, umetnosti. Jupiter in Kiron se 12. 10. povežeta, tako se prične zdravljenje ran, vezanih na lastno avtentičnost in moč. Sonce, Mars in Kiron se bodo 14. 10. povezali v T-kvadrat, tako lahko jeza, borbenost prinesejo rane. Morali bomo uriti potrpljenje.

Stopnjevanje agresije

Mars bo 3. 11. tvoril prvo opozicijo s Plutonom, zaradi njegove retrogradnosti sledita še dve, 3. 1. in 27. 4. 2025, tako se bo od novembra stopnjevala agresija. Konec leta do pomladi 2025 je lahko zelo naporen čas. Eksaktna kontraparalela Saturna in Kirona, ki prinaša trpljenje, strahove, bolečine, bo 14. 11., 19. 11. prestopi Pluton v vodnarja in bo v njem zelo dolgo. Morali se bomo soočati z novo, drugačno energijo – hiter razvoj, več kaosa, moč prepričanj, upor ustaljenim načelom. Vedno več moči bo v rokah znanstvenikov in moderne tehnologije.

Vzplamtijo lahko utišana vojna žarišča. FOTO: Marcus Millo/Getty Images

Merkur se 26. 11. obrača in nas bo spet peljal po starih poteh. Tokrat se povezuje s kvadratom Jupitra in Saturna, kar bo najmočneje čutiti okrog 24. 12., ko bosta slednja drugič tvorila kvadrat.

December ne bo enostaven. Poleg retrogradnosti Merkurja prav ta kvadrat družbeno prinaša strah, dvom, pomanjkanje zaupanja, razdvojenost in nestabilnost tako v finančnih kot pravnih in državnih zadevah. Pritisk bomo čutili ves mesec.

Čaka nas izjemno težavno obdobje. FOTO: Alfexe/Getty Images

Mars se 7. 12. obrne retrogradno in odpre bojišča, ki so bila predolgo utišana, prinaša veliko težav zaradi agresije in nemira. Jupiter bo 13. 12. v poldrugem kvadratu s Plutonom – neprijetne novice bodo vezane na finančno področje, kontraparalela Saturna in Kirona 14. 12. – rana, strah, bolečina, ki bodo tako ali tako aktualne od novembra dalje.

Konec decembra gre še Mars OOB do prvih treh mesecev 2025., kar prinaša zelo naporen čas, več agresije, nestrpnosti, zadržana, potlačena jeza bo šla prek meja.

O drugi polovici leta 2024 ni mogoče reči veliko dobrega. Uživajmo poletje, predvsem julij. Avgusta se bodo že pokazale družbene problematike, ki nas bodo resno obremenjevale v novembru in decembru. Za Slovenijo bo težaven že september.