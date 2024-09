Horoskop oktober 2024: po 18. bodo ljubezenski izzivi za rojene v tem znamenju siloviti

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Žareli boste v soju ljubiteljstva ali strokovnosti pri odkrivanju preteklosti, korenin delovanja skupnosti. Dinamična energija Marsa v raku vas bo navdajala s čustvenim zanosom, ko boste spodbujali sodelujoče pri pripravah na velike dogodke. Pod vplivom Merkurja po 13. 10. ter energij mrka bi lahko dopolnjevali zbirko predmetov, podatkov in zgodb ljudi, ki bodo podlaga za postavljanje zgradbe na novo, ustanavljanje družbe ter oživljanje programa, ki je že skoraj zamrl. Z oblikovanjem sporočila za javnost in izdelkov za trženje boste morali pohiteti do ščipa. V pomoč vam bo sodelovanje s privlačnimi, vplivnimi in finančno neodvisnimi ljudmi.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Harmonija Venere v škorpijonu s Saturnom in Neptunom do ščipa 17. 10. bo še bolj pritiskala na čut za humanost, solidarno pomoč in varčevanje, zato vam bodo nekateri nesebično pomagali, če boste v stiski. To bo povzročala opozicija z Uranom v biku, ki bo terjala od vas prilagoditve in spremembe, ki bi lahko izboljšale vaš status in kvaliteto življenja. Če jih boste sprejeli brez upiranja, se vam obetajo nasmejan obraz, zadovoljstvo v drugih okoliščinah, svetlejša prihodnost, okolje, ki je spodbudno in napredno ter zmore prisluhniti vašim vzgibom ali umetniško-raziskovalnim pobudam. Očarala vas bo toplina tistega, ki bo čutil z vami.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

Z živahnimi energijami Merkurja v tehtnici do 13. 10. ter sončevega mrka boste imeli priložnosti povezovati različna stališča, skupine in ustanove, vplivati na programe, odločitve, izobraževalne vsebine ter zastopati pogajalce na javnih nastopih. Po potrebi boste vložili dopolnitve k pravnim aktom ter se sklicevali na estetski in moralni čut. Finančni in ljubezenski izzivi bodo po 18. 10. siloviti, da vas bodo preplavljali do dna duše. Skrivaj bi se lahko dogovarjali za finančne spodbude, če boste dosegali normo, ki se bo od vas pričakovala. Med sprtimi bi vam morda uspelo doseči premirje, da bi kostanjeve počitnice minile brez razburjanja javnosti.

RAK (21. 6.–22. 7.)

Ker bo Mars v raku odločilno vplival na vaše delovanje, odnose in zdravje, spremljajte dogajanje in ga skušajte obvladovati, da vas ne bi pregazilo z negativnimi vplivi, ki jih bodo sprožali konfliktni aspekti s sončevim mrkom 2. 10. in ščipom 17. 10. Prehitro izgorevanje zaradi preobilice dela in obremenjevanja s skrbmi bi lahko terjalo svoj davek in vas privedlo do bolniške postelje! Na srečo se bo za vas zavzemal kdo, ki mu ne bo vseeno, kako se počutite. Njegova ljubezen bo brezmejna, a je ne zatirajte s čustvenimi izbruhi, posebno ne v tednu kostanjevih počitnic. Vaši omejeni finančni okviri bi se lahko počasi sprostili.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Močnejše žarčenje Sonca od popolnega mrka, ki bo v sožarčenju z Merkurjem v tehtnici, do ščipa ter sijajnega aspekta z Jupitrom izkoristite za uveljavljanje svojih zamisli, povezanih z družbenimi zadevami, vzpostavljanjem pravičnejšega reda, uravnoteženih odnosov, skrbi za starejše, otroke, šolajočo se mladino. Z lastnim dobrim zgledom boste naredili veliko med pojavljanjem v medijih ali na javnih prizoriščih neposredno z ljudmi. Pozitivni ekonomski učinki se bodo začeli kazati po 18. 10., ko vam bo Venera v strelcu namenjala vse več prihodkov, pozitivnih zgodb ter tudi novo simpatijo. Na izletih z njo po krajcu v levu v tednu kostanjevih počitnic bo čudovito.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Na valovih žarčenja Merkurja v tehtnici boste poslušali različne strani, ki se bodo težko uskladile. Vaša vloga bo mediatorska, da bi uravnotežili potrebe z možnostmi. Finančni viri ne bodo neizčrpni, zato boste izdatke morali odmerjati. Venera v škorpijonu vam bo namenjala dodatke, ki si jih boste morali prislužiti z delom v prostem času pod neugodnimi pogoji. Merkur v škorpijonu vas bo vodil po zavitih poteh, kjer lahko dosežete vsaj delno zajezitev špekulativnih pritiskov ter prikritega gibanja skrivnostnih oseb, stvari in živali. Delo, povezano s prenavljanjem energetskih in informativnih sistemov ter temeljnih procesov, bo trajalo do dneva reformacije.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Vznemirjenje v obdobju med mrkom v tehtnici in ščipom v ovnu, na katerega bo še dodatno vplivala dinamična sila Marsa v raku, vas bo obremenjevalo z obilico dela, a tudi z nepotrebnimi pripetljaji, prerekanjem ali spori ter napornimi situacijami v zasebnem življenju. Da bi bilo manj korakov v napačno smer, umirjajte razmere in sebe, da si boste prihranili preglede pri zdravniku in obiske svojega bančnika. Da vaše delo ne bo zaman, bodo skrbele čistejše energije Merkurja, Venere in Jupitra, s katerimi boste napredovali v službi, pri izobraževanju in svojem priljubljenem poslanstvu. Energije ljubezni vas bodo obliznile s plamenom sreče po 18. 10.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Najverjetneje bo vaš ključni in prelomni datum 13. 10., ker bosta takrat Pluton na repu kozoroga z obratom v direktno gibanje ter prehod Merkurja v škorpijona dosegla premike v okolju, kjer bivate in delujete, pa tudi v vašem razmišljanju in sporazumevanju, ki bo postalo previdno, sumničavo in usmerjeno v preiskovanje ozadij. Okrepiti bo dobro zdrave navade ter obuditi nekdanje znanje, ki bi vam koristilo v spremenjenih razmerah. S športnimi aktivnostmi boste dosegli vidnejše rezultate, nekateri s tekmovalnostjo v poklicu želi priznanje, nagrado, lahko tudi višje plačilo. Z dolgoletnim zaveznikom bi si lahko znova padala v objeme strasti.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Čeprav se bo vaš vodilni planet Jupiter v dvojčkih ob prvem krajcu po sončevem mrku 10. 10. obrnil retrogradno, bo pa njegov dobri aspekt z Merkurjem v tehtnici še vedno prinašal dovolj moči, da boste lahko kaj preurejali, izpopolnjevali, popravljali, dopolnjevali, pridobivali dodatne podatke in pošiljali v svet dokumente, vloge, prošnje, ocene in grafične izdelke. Kar boste konstruktivnega delali in oblikovali, se vam bo z dobrim začelo vračati od večera 17. 10. z energijami ščipa v ovnu. Od tedaj bo Venera v strelcu poleg denarja in ugodnih informacij ali pravnih rešitev kopičila še spolno slo, da se boste pošteno zaljubili in se objemali v javnosti.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Na tisto, česar v preteklosti niste hoteli ali mogli spremeniti, preobrniti, odpraviti ali zavreči in pozdraviti, bo še vedno vplival Pluton na kozorogovem repu. Kdor ne bo sprejel izzivov, ga bo doletela višja sila v tednu kostanjevih počitnic, ko bo Mars iz raka z njim vzpostavil težko opozicijo. Že pred tem pazite na svoje zdravje, odnose z bližnjimi, sodelavci in živaljo! Venera v škorpijonu vam bo namenjala nekaj denarja do 17. 10., vsota pa bo odvisna od tega, koliko ste se v preteklosti potrudili zanj. Dolgotrajna neskladna zveza bo na hudi prelomnici, ob tem pa čustvena zveza z ljubečim prijateljem ne bo poniknila. Lahko se spremeni v trajno partnerstvo.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Zavoljo retrogradnega gibanja obeh vaših vodilnih planetov Saturna in Urana se lahko vaše prehajanje na drugo delovno področje zavleče. Kljub temu pa vas bodo potrebovali tam, kamor ste povabljeni, da z novostmi pomagate reševati nakopičene izzive. Mrk in ščip bosta spodbudno delovala na vpletene, da boste sestavljali ekipo sodelavcev ter si ustvarjali ugled, na osnovi katerega bo možno doseči višji plačilni razred ter še dodatna izplačila za razširjen obseg dela. Naklonjenost vplivnih oseb vas bo močno vzradostila. Odločali se boste za dopolnilno izobraževanje in širitev umetniške kariere. Simpatija bo v vas prebujala hrepenenje po erotičnih doživetjih.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Saturn in Neptun v ribah bosta poudarjala vaša idilična pričakovanja v odnosih s sodelavci, okolico in domačimi. Toda s premočnimi iluzijami ne bo preprosto živeti. Nakopičijo se vam lahko zato vozlišča, ki jih boste z muko prenašali in jih skušali presekati s tistimi, ki vam nasprotujejo. Ker imate oddaljenega čustvenega zaveznika, boste zmogli nositi bremena in jih lajšati z razumevanjem drugih in obdobja, v katerem smo. Venera in Merkur v škorpijonu vam bosta prinesla tiste vsebine, ki bi lahko dopolnjevale pomanjkanje nekaterih dobrin ter dodaten denar, ki je namenjen odpravljanju pomanjkljivosti. Ljubezen do zrelega človeka ne bo usahnila.