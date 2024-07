Horoskop julij-avgust 2024: Za ta znak so obeti na področju ljubezni in denarja čudoviti

Nekaterim znakom bo harmonija med Venero v raku in Marsom v biku pod vplivom mlaja v raku na dopustu ali počitnicah še posebej prijala. Določena znamenja bodo pod vplivom energije podjetnosti in spolnosti Jupitra in Marsa v dvojčkih, spet druga pa bodo imela podporo pri urejanju doma in vrta. Kaj od naštetega je namenjeno vam?

Preberite si podrobno astrološko napoved za vaš znak za meseca julij in avgust 2024.

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Vse napornejše energije Marsa v biku bodo sožarčile z Uranovimi do 20. 7. ponoči, zato se ne izpostavljajte ... Nadaljujte branje TUKAJ - na Onaplus.si.