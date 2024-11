Feng šuj za več energije

Če ste utrujeni, se stvari ne premaknejo z mrtve točke ali se vam zdi, da vam v življenju nič ne teče gladko, odpravite blokade či v stanovanju, pravijo strokovnjaki za feng šuj. V temne kote in prostore namestite ogledala.

Ustvarite zvok, ki razbija energijske blokade in prinaša bogastvo v dom, privablja pa tudi prijatelje, na primer z mobili iz bambusa, kovinskimi paličicami ali steklom. Rastline in živali, na primer zlate ribice, spodbujajo in uravnavajo pretok či, povezane so z izobiljem.

Premik v ljubezenskih odnosih pomagajo ustvariti premikajoči se predmeti, ki pospešijo zastali či, na primer zavese, zastavice, viseči obeski … Na vrtu postavite kipe, saj preprečujejo uhajanje či stran od vašega doma.