Energija spalnice: Naj postane zatočišče, saj si v njej povrnete življenjsko energijo in harmonijo

Spalnica je prostor intimnosti, kjer lahko v miru beremo, si snamemo masko ter smo, kar smo. Prostor, v katerem pokažemo ljubezen do partnerja. Prostor miru, počitka in kakovostnega spanca. Vse to bi morala biti, a velikokrat ni. Spremenimo jo v garderobo, delovno sobo in se ne zavedamo, kako pomembna je, saj nikjer drugje ne preživimo toliko časa na enem mestu. Ne glede na to, ali smo budni ali spimo - prostor in okolica delujeta na nas, prav tako tudi mi nanju. In ni vseeno, kakšen je ta vpliv.

Ko spimo, smo veliko bolj ranljivi, odprti in dovzetni za vplive okolja. Zato spalnico uredimo tako, da življenjska energija v njej steče, da je usklajena z naravnimi zakonitostmi (ki delujejo tako zunaj nas kot v prostoru), našo življenjsko energijo in posebnostmi. S tem odpremo vrata zdravju, vitalnosti, ustvarjalnosti, radosti in harmoniji.

Spalnica bi morala biti prostorna, dihati in biti zračna. Ni priporočljivo, da vanjo postavimo preveč težkih elementov, če so, naj bodo omare pospravljene.

Poskusite središčni del prostora pustiti prost in odprt, saj se v tej točki shranjuje energija in se od tam razpošilja po prostoru. Če je spalnica manjša in ni možnosti za prost središčni del, lahko v prostor vnesete obliko romba (izrisanega na tleh, na stropu ali kot obliko preproge). To so korekcijski ukrepi, ko večje spremembe niso mogoče, in nam pomagajo povrniti ravnovesje v prostor.

Po splošnih naravnih zakonitostih vastuja, indijske vede o energijah prostora, je najprimernejše mesto za spalnico odraslih jug in jugozahod, kjer vlada element zemlje, ki nam pomaga zagotoviti miren in trden spanec. Če si zakonca želita imeti otroka ali so pri tem težave, bi bila ugodna postavitev spalnice na vzhod, saj je to območje plodnosti, življenja, ustvarjanja. Prav tako je to najprimernejša smer za otroke, in tudi če njihova spalnica ni na vzhodu, je pomembno, da je vzhod tista smer v prostoru, ki je odprta, saj od tam prihajajo znanje, vitalnost, energija in ustvarjalnost.

Spalnica naj bo prostorna, zračna, naj diha. FOTO: Brizmaker/Getty Images

Spanje z glavo proti jugu je ugodno, saj je to območje negibnosti, kar prinaša globok in miren spanec. Manj priporočljivo je spati z glavo proti severu. Prav tako je treba paziti na področju jugovzhoda, ki je povezan z elementom ognja, in na področju severozahoda, ki je povezan z elementom zraka. Če je spalnica tam in ni možnosti zamenjave, pazimo, da postelja ni v jugovzhodnem (JV) ali severozahodnem (SZ) kotu, saj bi to povečalo element ognja na JV ali zraka na SZ. V skrajnem primeru si pomagamo tudi z jantrami, ki so najmočnejše orodje za ponovno vzpostavitev ravnovesja.

Oprema v spalnici naj bo topla, bolje lesena kot kovinska. V spalnici niso priporočljiva ogledala. Če jih že imate, jih namestite na severno, severovzhodno ali vzhodno stran sobe, da se iz postelje ne vidite v njih. Pomembno je, da v vsaki spalnici označite področje miru. To lahko naredite s skodelico vode, rožico ali oltarčkom oziroma z nečim, kar vam predstavlja mir, in sicer na severovzhodu.