Elementi znamenj zodiaka: Poudarjen element močneje izraža našo naravo, značaj

Dobro je, če imamo v rojstni karti zasedene vse elemente, če je v vsakem vsaj en planet.

Znamenja ognjenega elementa so oven, lev in strelec. Povezan je s koleričnim temperamentom. Če je poudarjen, nakazuje osebe s poudarjeno voljo in usmerjenostjo v prihodnost, ki jim energije, poguma in prodornosti ne manjka. Močno se zavedajo sebe in svojih želja. So prvobitno povezani z življenjem in intuitivno slutijo, kaj je treba narediti. Večji sta samozavest in samozaupanje. Negativna stran so egocentrizem, nepotrpežljivost, jeza.

Dobro je, če imamo v rojstni karti zasedene vse elemente, če je v vsakem vsaj en planet. FOTO: Whatawin/Getty Images

Zemeljska znamenja so bik, devica, kozorog, povezana z melanholičnim temperamentom, počasnejšo energijo, ki je trdno pritrjena na Zemljo, veliko je stvarnosti, stabilnosti, občutka za praktično in življenjsko. So manj prilagodljiva in sočutna, tradicionalna, konservativna, stabilna, dajejo občutek varnosti. Njihova energija je počasna, praktična. Manj je vzponov in padcev. Znajo poskrbeti za materialno področje. Ne marajo tveganja.

Zračni so dvojčka, tehtnica, vodnar. Element zrak je povezan s sangviničnim temperamentom. To so lahkotni, komunikativni, družabni ljudje, vendar premalo odgovorni in resni. Pozabljivi so, gledajo stvari od daleč, hladno razumsko, a igrivo otročje. Bolj kot globoke vezi potrebujejo svobodne prijateljske odnose. Imajo veliko idej, ki jih težko uresničijo.

Vodna znamenja so rak, škorpijon, ribi. Usmerjena so v preteklost, povezana s flegmatičnim značajem. Ti ljudje imajo čut za druge, so sočutni, razumejo čustva drugih. Manjka jim poguma, moči iti naprej, kot da jih nekaj vleče nazaj. Čustveno se močno navežejo in se žrtvujejo za druge. So dobri detektivi, psihologi, psihoanalitiki.

Pomanjkanje ognja v karti nakazuje pomanjkanje volje in samozavesti, poguma iti v nove zgodbe. Če ni zemlje, človeku manjkajo odnos do materialnega, trdnost, ozemljenost in stabilnost. Veliko nihanja ima v življenju. Nekateri brez zemlje si ustvarijo veliko gmotno moč, da kompenzirajo pomanjkanje ozemljenosti. Pomanjkanje zraka prinaša pomanjkanje objektivnosti, vse doživljamo zares in osebno. Težje razumemo teoretične razlage. Manj imamo idej. Kaže tudi, da smo manj družabni in imamo manj lahkotnih odnosov. Včasih kompenziramo pomanjkljivost zračnega elementa s tem, da se obkrožimo s knjigami in se trudimo na akademskem področju. Odsotnost vodnega elementa se kaže kot pomanjkanje razumevanja sebe, lastnih čustev in čustev drugih. Pogosto so to pretrdi in zahtevni ljudje tako do sebe kot do drugih.

Če imamo samo en planet v določenem elementu, poskušamo prek njega kompenzirati pomanjkanje, ne glede na to, ali so to osebni planeti ali ne. Tudi transaturnovec kot edini planet v določenem elementu lahko pomeni pomembno točko, skozi katero prihajamo v stik s to energijo.