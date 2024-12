Drevo življenja

Naša drža veliko pove o naših notranjih procesih. Zato duhovni učitelji priporočajo, da si vizualiziramo drevo, za katero mislimo, da nas dobro predstavlja. Prvo, ki vam pade na pamet, bo verjetno pravo. Lahko namreč potegnete analogijo z njim in prepoznate svoje življenjske vzorce, primerjate lahko tudi videz drevesa in svoje življenjske situacije. V mislih poglejte, kako močno ste ukoreninjeni ter kakšen je vaš ego – to kažeta širina in bujnost krošnje. Kako rešujete težave, z odporom ali prilagodljivostjo, vidite po tem, ali je drevo čvrsto ali se premika. Se lahko dvigujete k nebu, ker ste trdno zasidrani v zemlji – oziroma ste prizemljeni? Deblo kaže duhovno prilagodljivost, če je ozko in zvito, močno in čvrsto pa kaže trdnost in odločnost. Ni pravilnih in napačnih odgovorov – vsako drevo ima svoj način obstanka in prilagajanja okoljskim dejavnikom.