Božanska matrica je kot tesno prepletena mreža in tvori tkanino stvarnosti

Božanska matrica je sestavljena iz subtilne energije, ki povezuje vesolje. Podobna je tesno prepleteni mreži in tvori tkanino stvarnosti, pravi duhovni učitelj in raziskovalec Gregg Braden. Lahko jo opredelimo kot zbiralnik, v katerem obstaja vesolje, most med našim notranjim in zunanjim svetom in ogledalo, ki odseva naše vsakodnevne misli, občutke, čustva ter prepričanja. Slednje jo ločuje od vsake druge podobne energije. Predvsem jo lahko opišemo kot energijo, ki je ves čas vsepovsod. »V primerjavi s televizijskim oz. radijskim prenosom, ki ga moramo najprej nekje ustvariti, da ga lahko odpošljemo in prejmemo na drugem mestu, je to polje že zdaj vsepovsod. Zdi se, da je nastalo takrat kot stvarnost - z velikim pokom. Fiziki menijo, da je množično sproščanje energije, ki je pretreslo naše vesolje, hkrati predstavljalo tudi nastanek prostora samega. Podobno, kot namiguje Hvalnica stvarstvu v starodavnih Rigvedah, pred začetkom ni obstajalo nič, zraka še ni bilo, nobenih nebes. Ko je obstoj niča eksplodiral v 'nekaj' prostora, se je rodila snov med ničem. Božansko matrico si lahko predstavljamo kot odmev tistega trenutka, ko se je začel čas, tako kot tudi povezavo, sestavljeno iz časa in prostora, ki nas povezuje s stvarjenjem vsega,« pojasnjuje in doda, da je za naša življenja najpomembneje, da ima očitno inteligenco oz. se odziva na moč človeških čustev. »Starodavne tradicije so po najboljših močeh poskušale deliti z nami to veliko skrivnost. Navodila, ki so jih zapustili predhodniki in razkrivajo, kako komunicirati s to energijo, ki povezuje vse, so zapisana na stenah templjev, obrabljenih pergamentih in vcepljena v življenja ljudi. Predniki so nam poskušali pokazati, kako ozdraviti svoje telo in vdihniti življenje svojim najglobljim strastem in največjim sanjam. Šele zdaj, skoraj pet tisoč let po tem, ko so nastala prva tovrstna navodila, je jezik znanosti ponovno odkril isto razmerje med svetom in nami.«

Podobna je tesno prepleteni mreži in tvori tkanino stvarnosti, pravi Braden. FOTO: Oleksandr Bushko/Getty Images

Polje, ki povezuje vse, znanstveniki označujejo z različnimi imeni – tudi kot um narave ali kvantni hologram. »To so sodobne oznake za kozmično silo, ki naj bi bila odgovorna za vesolje, živo esenco, ki predstavlja tkanino naše resničnosti. Je vesolje znotraj nas, kot tudi vesolje, ki nas obkroža, kvantni most med vsem, kar je mogoče v našem umu in postane resnično v svetu. Matrica energije, ki pojasnjuje, kako so lahko pozitivni občutki in molitve v nas učinkoviti v svetu okoli nas, in je vsepovsod in vse. Od ptice, ki leti v zraku nad nami, do kozmičnih delcev, ki predstavljajo naša telesa in domove, kot da bi bili prazen prostor, vsa materija obstaja znotraj božanske matrice. Iz nje je ustvarjen prostor sam. Ko boste razmišljali o matrici in se spraševali, kje je, ste lahko trdno prepričani, da kjer koli obstaja prostor, obstaja tudi subtilna energija,« še dodaja Gregg Braden.