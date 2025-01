Božanska iskra ne pojenja. Izraža se skozi ljubezen, prijaznost, radodarnost, odpuščanje

Šen je v taoizmu sveti duh oz. višja zavest, ki usmerja či, božanska iskra v srcu vsakega človeka, ki se izraža skozi ljubezen, prijaznost, sočutje, radodarnost, dajanje, tolerantnost, odpuščanje, usmiljenje, nežnost in cenjenje lepote. Šen je namen vseh duhovnih poti, uresničenje namena naše duše, prebujenje višjega jaza. Izraža se samo skozi odprto srce, in sicer kot luč, ki osvetljuje pot do višjega duhovnega cilja.

Šen se, nasprotno kot jing in či, z leti ne zmanjšuje, ampak razvija z zavedanjem sedanjega trenutka. Ključna pot do tega je otroška igrivost, ki jo najdemo tudi pri ljudeh, ki sledijo svojemu namenu, zaljubljenih parih, popotnikih, ki se navdušeni vrnejo z dolgega potovanja in pripovedujejo zgodbe. Ko so jing, či in šen v ravnovesju, smo fizično čili, ostrega uma in žarimo. Vzdržujemo ga z meditacijo, telesno vadbo in zdravim življenjem.