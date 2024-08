Bliža se mlaj v levu, ki napoveduje močna čustva, spremembe in katastrofe

4. avgusta bo nastopil mlaj v levu, enemu najmočnejših astroloških znakov. Omogočil bo izražanje individualnosti, v ospredje bo stopila kreativnost, izražene bodo voditeljske sposobnosti, piše portal Glossy.

Spodbujal bo vprašanja glede samospoštovanja in uresničevanja lastnih ambicij, prebudil bo potrebo po priznavanju iz okolice in po priljubljenosti. Spodbudil nas bo k učinkovitejšemu delovanju, k težnji po izboljšanju kvalitete življenja, k organizaciji in k navdihovanju drugih.

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Ta kreativni mlaj bo odprl oči glede mnogih stvari, ki bodo v drugačni perspektivi videti drugačne, kot sicer, ne nujno lepše. V kombinaciji z retrogradnim Merkurjem, ki nastopi dan po njem, in s položajem planeta Marsa imel močan vpliv.

Kritični dnevi

Od 3. do 5. avgusta bo planet Mars na osi katastrof, kar bo lahko pripeljalo do velikih dogodkov v pozitivni smeri, pa tudi do nenadnih sprememb v negativnem smislu.

V teh dneh se bo bolje izogibati tveganim dejavnostim, ekstremnim športom in gneči, saj bi lahko prihajalo do neljubih provokacij.

Avgustovski mlaj dan pred njegovim nastopom in še dan po njem, v ospredje postavlja notranje stiske ter krepi potrebo po dajanju in prejemanju ljubezni.

Ta bo z romantiko stopila v ospredje, skrivnost bo lahko postala očitna in skrito bo vidno.

FOTO:Gettyimages

Velika verjetnost bo za oblikovanje novih odnosov, za nove aktivnosti in hobije, ki bodo izražali kreativnost.

Bo pa dobrodošla previdnost v odnosu z ljudmi, ki so vam blizu. Bodite pozorni na morebitne izkrivljene vrednote ter nečedne motive.

Konec koncev je energija leva tesno povezana z egom, sceno, igranjem, veliko ljudi bo preveč čustvenih in bo zahtevalo veliko pozornosti.

Odnosi v ospredju

Mlaj v levu ob vsem tem prinaša še veliko potenciala za zabavo in navdih. Mnogim bo zagotovil trenutke za prepotreben oddih, olajšanje, povečala se bosta moč in optimizem, začel se bo nov cikel rasti in prišlo bo nekakšne energijske ponastavitve.

Sam mlaj bo ponudil veliko priložnosti za krepitev odnosov znotraj družine, za izboljšanje odnosa z otroki in romantičnim partnerjem.

Osredotočite se na svoj največji cilj, razmišljajte o njem, ostanite pozitivni in na dolgi rok boste začutili prav takšne spremembe.

Za pripadnike ognjenih znakov (oven, lev, strelec) bo mlaj v levu prinesel možnost za zadovoljevanje čustvenih potreb v odnosih.

FOTO: Gettyimages

Ti znaki bodo med prehodom Sonca skozi znamenje leva imeli srečo, vendarle naj bodo previdni: optimističen pogled na svet, znaki pozornosti in komplimenti bi lahko v življenje spustili toksične ljudi.

Od trenutka, ko nastopi mlaj, začne luna rasti, kar bo najbolje vplivalo na način življenja ovna, leva in strelca.

Prišlo bo do pomembnih dogodkov, ti bodo lahko odlična priložnost, da se odprete v odnosu z drugimi, da z njimi delite izkušnje in se osredotočite na razumevanje potreb svojih otrok.

FOTO: Gettyimages

Prijatelje boste videli v pravi luči, kar ne bo vedno prijetno presenečenje. Spremenil se bo vaš odnos do otrok in vnukov, prav tako lahko v naslednjih dveh tednih pričakujete večje, z otroki povezane izdatke.