Astrologinja Lenka: Zdaj je čas, da sprejmemo priložnost in nadaljujemo

Ravno včeraj je Luna zapustila fazo mrka in prešla v znamenje Ovna. Tukaj prinaša popolnoma drugačno energijo in vzdušje. Oven je ognjeno znamenje, polno pobude in želje po nečem novem. Energija tega znamenja nas spodbuja, da se stvari lotimo hitro, brez čakanja in pogosto tudi brez premisleka. Takšen hiter, energičen in nekoliko nepremišljen pristop lahko pri nekaterih povzroči občutek nezadovoljstva.

Danes je Luna v trigonu z Jupitrom v znamenju dvojčkov. Ta aspekt prinaša priložnost, da popravimo pričakovanja, ki smo si jih zastavili ob luninem mrku. Prav tako spodbuja še več samoiniciative, poguma in želje po uspehu, z zavedanjem, da lahko dosežemo zastavljene cilje.

Na nebu imamo še en zanimiv aspekt med Soncem in retrogradnim Uranom. Ta kombinacija ponuja priložnost, da se izvlečemo iz pretirane analize in natančnosti Device ter naredimo nekaj nepričakovanega in drznega. Namesto, da se obremenjujemo z analiziranjem in preračunavanjem, ali in koliko bomo pridobili, je zdaj čas, da sprejmemo priložnosti in nadaljujemo. To obdobje je naklonjeno drznosti, zlasti na poslovnem področju, pri kariernih odločitvah in spremembah službe. Devica običajno ne bi tako hitro sprejela odločitev, vendar ta trenutek prinaša priložnost, da se znebimo vsega, kar nas ovira, in se podamo v nove izzive. Vse, kar je vznemirljivo, izvirno in nepričakovano, zdaj odpira nove možnosti. Na tvegan način lahko dosežemo veliko, če verjamemo vase in v svoj uspeh.

Danes je četrtek, dan Jupitra, in ta je v znamenju dvojčkov. To obdobje je primerno za spremembe, zlasti tiste, povezane z izobraževanjem, učenjem in pridobivanjem novih informacij. Pomembno je, da se poglobimo v določene projekte, namesto da se lotimo preveč stvari hkrati, saj bi se lahko zgodilo, da začnemo veliko projektov, a nobenega ne dokončamo. Retrogradno gibanje Jupitra nas bo spodbujalo, da se lotimo stvari temeljito in brez površnosti, saj bo poudarjeno, kako pomembno je dolgoročno vztrajanje pri ključnih stvareh.