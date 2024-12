Astrologinja Lenka: Zaključite stara poglavja z eleganco

Današnji astrološki vplivi kažejo na prehodno obdobje, polno zaključkov in novih začetkov. Luna na 29. stopinji leva, tik pred prehodom v znamenje device, zaključuje svoj cikel v ognjenem znamenju na harmoničen način. Ta trigon s Soncem v strelcu, čeprav pozitiven, poudarja konec nečesa pomembnega. To je lahko poslovna zadeva, odnos ali notranji proces, ki se je zaključil z občutkom harmonije in razumevanja.

Ko Luna ob 8:30 preide v devico, se energija premakne na praktične naloge, storitve in pomoč drugim. Namesto osredotočenosti nase, kot je značilno za leva, devica prinaša potrebo po organizaciji, natančnosti in skrbi za druge. Ta prehod lahko izkoristimo za konkretne in praktične korake, ki izboljšujejo naše življenje in prispevajo k blaginji skupnosti.

Sonce na zadnji stopnji strelca je še en simbol zaključevanja. Zadnja stopnja znamenja pogosto nosi energijo iztekanja in prehoda, kar pomeni, da zdaj ni čas za začetek novih projektov, temveč za refleksijo in pripravo na stabilnejšo energijo, ki prihaja z znamenjem kozoroga. Izogibanje velikim odločitvam ali dolgoročnim načrtom danes je priporočljivo, saj bi jim lahko manjkalo trajnostne osnove.

Venera v vodnarju pa dodaja kanček unikatnosti in čarobnosti dnevu. Njeno sodelovanje z Jupitrom, ki sta v trigonu, odpira vrata za pozitivne premike, predvsem na področju odnosov, financ in materialnih pridobitev. To je ugoden čas za uresničitev dolgo načrtovanih ciljev in za sklepanje novih prijateljstev, ki temeljijo na skupnih interesih in vizijah. Energija Venere danes spodbuja svobodo v odnosih in kreativno izražanje. Z malenkostmi, kot je simbolično darilo, lahko polepšamo dan sebi ali drugim.

Danes je dan za zaključevanje starih poglavij z eleganco in za premik k bolj praktičnim in stabilnim energijam, z obilo optimizma in prijetnih trenutkov, ki jih prinašata Venera in Jupiter.