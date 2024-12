Astrologinja Lenka: Vse vam je znano, a ne veste, od kod, kje in kdaj

Teden začnemo z Luno v znamenju tehtnice, na južnem vozlu. Spomini na nekakšna stara razmerja, spomini na nekakšna ne tako lahka razmerja, razmerja, ki se nehote pojavijo in povzročajo potrebo po ponavljanju, obnavljanju, pa se niti ne zavedamo, kakšna sila nas privlači. Karmični dolgovi v odnosih, ki si jih dolgujemo drug drugemu, se zdaj počasi aktivirajo, pojavljajo in vsako srečanje je nekaj osupljivega kje se poznamo? Vse vam je znano, a ne veste, od kod, kje in kdaj ste to osebo spoznali. In ja, vse se ti je globoko vtisnilo v telo, v tvoje spomine.

Tudi v takšni situaciji je pomembno, ali bomo to sporočilo razumeli ali pa nas bo samo spomnilo na neko drugo že zaključeno zvezo.

In takoj je sekstil z retrogradnim Marsom iz znamenja leva. To je samo vračanje k nekaterim starim vezim, ki se sedaj obnavljajo. Kako kakovostni in trajni bodo, je odvisno od tega, koliko se postavimo na pravo mesto in kaj od tega odnosa želimo. Kajti vsaka obnova in vrnitev k nečemu, kar je bilo nekoč zlomljeno, zahteva veliko odpuščanja. In z Marsom v levu, ali smo pripravljeni to priznati in prevzeti del svoje odgovornosti?

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

In čudovit sekstil med Luno in Merkurjem iz znamenja Strelca daje prav tisto veliko pozitivno in optimistično vero v vse, kar mislimo, da lahko in bomo dosegli. Potrebujemo le vero, vero vase, vero v to, kar načrtujemo, pa naj bo to potovanje, odhod v nove kraje, vpisovanje v razne tečaje. Vsi pogovori in vse komunikacije so zelo ugodne, kar je predpogoj za nadaljnji dogovor.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in je v znamenju tehtnice, v znamenju, kjer so vsi odnosi najpomembnejši. Čeprav zahteva harmonijo, harmonijo, smo včasih v imenu vse te lepote pripravljeni marsičemu ne pogledati v oči ali jih celo ne sprejeti takšne, kot so, a zdaj nas Venera v Vodnarju opominja, da je še čas, da spoznamo, kaj nas osrečuje, kakšna resnica in kakšna svoboda. Sprejmimo njena sporočila, so najbolj iskrena in resnična.