Astrologinja Lenka: Ves stres je izčrpal organizem

Luna je v znamenju device, zato do večera ne dela aspektov. Po vseh stresnih situacijah v razmerjih Mars - Pluton, Merkur - Saturn, ki so izčrpale organizem, kar je vodilo v psihično in fizično pretiravanje na vseh področjih, bi si moral človek vzeti vsaj en dan zase in počivati. Devica sama nas opozarja, da se moramo telesu bolj posvetiti, mu dovoliti in ga poslušati, kadar in kjer pretiravamo, saj ima tudi to svoj čas.

Zvečer bo Luna naredila opozicijo s Saturnom, ki je upočasnil svoj že tako počasen korak in preverja, če je vse v redu in čaka, da se kmalu obrne v retrogradno na tej isti stopinji. In to je dodaten, znamenje device, ki ima v sebi, da ni naredila vsega najbolje, da ni naredila vsega najbolj točno in natančno. Kaj je tisto, kar zdaj pripelje do stopnje krivde? Česa ni ustvaril za svojo fiziologijo, telo, prehrano ali življenjski slog? Je vsem pomagal, vsem pravilno ustregel? Ali ne obstaja neka rutina, ki si jo Devica vsak dan želi in si včasih misli, danes pa ne morem, ne da se mi več. No, obstajajo tiste napake, ki jih je treba popraviti.

Danes je četrtek, Jupitrov dan. Pravkar je zakorakal v znamenje dvojčkov. Podpira vsa dejanja, ki jih ti planeti počnejo v njem. To jim da večjo samozavest, včasih tudi finančno injekcijo, da kam odpotujejo tudi za kratek čas. Nekaj ​​kupiti, obnoviti, pomagati bližnjim. Dispozitor Merkur ga vodi v konjunkcijo s Soncem, on pa le zna povečati svoj uspeh, doseči določen položaj, ki si ga že dolgo želi. Sekstil s Chironom ga spominja, kje je njegova rana, kje je njegovo trpljenje za tisto, česar ni mogel ustvariti, ustvariti, doseči. Zato je čas, da osvetli to svojo bolečino in spozna, da mora odvreči vso svojo krivdo, odpustiti sebi in drugim, poslati čim več ljubezni, le tako se bo počutil celega.