Astrologinja Lenka: Veliko bo dvomov vase, o drugih, kaj je resnično in kaj ne

Danes zjutraj ob 03:18 minut je bila polna luna v znamenju kozoroga. To je znak, ki nas spominja na naše korenine, na preteklost, na vse, kar smo podedovali in prejeli od naših prednikov. V tem mesecu bomo imeli v tem znamenju dve polni luni. Kakšne so aktivacije, kakšni so spomini, ki se nam zdaj odpirajo?

Kozorog ljubi stabilnost, varnost, zvestobo, zanesljivost, da ve, kaj načrtuje. In zdaj v kvadratu z Neptunom, kot da je vse razlito, kot da nima močnega temelja, neke svoje drže, nečesa, kar bi vse to vzdrževalo. Tudi čustva, ki so tukaj tako zamrznjena, ima vse pod nadzorom, ne sme pokazati čustev, vse je tako hladno in zdaj je vse kot v filmu, kot v fantaziji. In ali je zanj vse tako in kako bomo zdržali v tem mesecu, ko je vse izgubljeno pod našimi nogami, v naši duši, v tem, kar čutimo, pa nismo prepričani. Veliko bo dvomov vase, o drugih, kaj je resnično in kaj ne.

Na drugi strani imamo Sonce v konjunkciji z Venero in Merkurjem, zelo poudarjena čustva, navezanost na družino, dom in občutke. A spomnimo se, da je vsem dispozitor Luna in jih vodi v kvadrat z Neptunom. Zdaj imamo skoraj vse planete v kvadratu z Neptunom prek položaja, vladanja ali dispozicije. Kako se bomo borili z lastno jasnostjo v sebi, da ločimo resnico od laži, da se ne pustimo potegniti v tiste meglene ceste in nečiste vode. Kako izkoristiti ta položaj premočnega Neptuna na zadnji stopinji zadnjega znamenja, ki sploh ne ve, kam gre in kaj hoče?

Najpomembneje je, da se prepustimo toku, da ta globoka voda prečisti vse, kar nosimo tako globoko zakoreninjeno v sebi, da se dovolimo spremeniti, da najbolj čustveno in intuitivno pogledamo, kaj je tisto, kar od nas zahteva spremembo. Morda bomo na začetku čutili strahove, negotovost, celo nekaj žalosti zaradi ločitve od nečesa ali nekoga. Ampak to je tudi saturnovo znamenje in ima tisto uro, ki jo vedno nosi s seboj.

Danes je sobota, Saturnov dan in polna Luna se dogaja v njegovem znamenju. Ne samo, da je ta polna luna v kvadratu z Neptunom in da ji njen dispozitor vlada v Ribah. Imamo srečo, da je že poletje, da je morje toplo, prepustimo se in zaplavamo. Več kot smo v vodi, je največji čistilec od vseh.