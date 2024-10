Astrologinja Lenka: Velika mera strpnosti je potrebna, da človek ostane pomirjen sam s seboj

Luna je v znamenju vodnarja in od jutra tvori trigon z retro Jupitrom. Dve zračni in inteligentni znamenji, česa si lahko zapomnita in vse skupaj poustvarita na najboljši možen način? Tam imamo tudi Venero iz znamenja škorpijona, ki nikakor ni zadovoljna s svojimi dosežki in takoj se pojavi zavist, ljubosumje, kako si lahko drugi privoščijo več, ona pa ne. A po drugi strani dober opomin zanjo, da se ne sme oprijeti vsega, ampak živeti veliko bolj svobodno in s še večjim zaupanjem.

Kot da vse to ne bi bilo dobro in potem Luna gre v kvadrat z retro Uranoom. Saj ne samo da je njen dispozitor, ampak je tudi na stopinji, ki zelo dobro ve, kako prizadeti človeka s hitrimi, nenadzorovanimi, nenadnimi in nepričakovanimi ponudbami. Vse to je stresno, ko človek ne pričakuje od svojega prijatelja, od nekoga, za katerega misli, da mu je blizu, pa pri tem ne upošteva, kako in na kakšen način bo kar naenkrat nekaj naredil, spremenil ali prekinil sprejeto odločitev..

Astro karta dneva FOTO: Lenka Stanić

In planet Merkur je na zadnji 29. stopinji znamenja Tehtnice, njegova potreba po harmoniji in kakšnih prijetnih in rahlo ovinkarjenih besedah ​​počasi izginja. Vstopi v kvadrat s Plutonom, ki je šel direktno in ruši vse pred seboj. Ni misli na nič in nikogar. In kot da je človek toliko nabral med prehajanjem tehtnice, da je bilo treba toliko potlačiti globoko v sebi, zdaj pa je čas, da se vrže ven, da se izprazni tisti ogenj nezadovoljstva in tesnobe. To so besede kače strupenice, ki ne prizanaša nikomur okoli sebe, niti sebi. To je tako globoko maščevanje in tako močna beseda, ki zadene naravnost v srce. Velika mera strpnosti in umirjenosti je potrebna, da človek ostane pomirjen sam s seboj ne glede na to, s čim in s čim se sooča.

Kajti okrog 21.25 Merkur preide v znamenje škorpijona, v znamenje, kjer bodo žalitve, poškodbe, zbadanja in maščevanje za vse, kar je bilo, še letele. Ker si ta Merkur zna zapomniti od trenutka, ko je izrekel prvo besedo po rojstvu. Vse zamolči v sebi, ničesar ne razkrije, še najmanj pa govori in razkriva intimne stvari o sebi. A zato ničesar ne pozabi, ničesar ne odpusti, še manj oprosti. Tam bo ostal do 2. novembra.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je na stopinji Saturnove višine, hoče narediti nekaj stabilnega, stalnega. Lahko se oblikuje v dolgoročni poslovni projekt, lahko se obrne na družino in sprejema veliko bolj stabilne odločitve. Kakor koli že, bodite previdni pri vsem, besede so veliko pomembnejše od vsega. Vse ostalo se da popraviti, izgovorjena beseda pa pusti globoke korenine in še večje zidove med ljudmi.