Astrologinja Lenka: Večja napetost bo med 20. in 22. uro

In po včerajšnji lunaciji, torej mlaju, je luna še vedno v znamenju škorpijona. Nadaljuje z obračunavanjem in pomaga pri najrazličnejših spremembah, predvsem na čustveni ravni. Natančneje, še večja napetost bo med 20. in 22. uro, ko bo Luna naredila opozicijo z retro Uranom iz znamenja Bika. Uran je na Algolu, na stopinji, ki ruši in uničuje vse pred seboj, in to kar se zdaj dogaja od kataklizm, poplav, potresov, ponekod na planetu do te mere, da ostajajo neprepoznavna mesta, je vse nekako logično in v skladu s temi planeti. In Luna aktivira le določene dogodke.

In tu sta še Mars in Pluton v eksaktni opoziciji, kjer je energija preveč napeta in eksplozivna. Mars v Raku lahko povzroči različne težave, povezane z domom, družino in posameznikom. In Pluton je tisti, ki nakazuje težave v zvezi z družbo, s kolektivom, s kariero. Težave torej niso možne samo doma, ampak za nekoga to prinese nenadno izgubo službe, ločitev od ljubljene osebe. Predvsem pa je potrebna velika mera miru, da bi se vse končalo čim bolj gladko in mirno.

Astro karta FOTO: Lenka Stanić

Merkur, ki je z njimi v lepem aspektu, lahko delno omili celotno situacijo, a le dokler ne preide v drugo znamenje. Kakršni koli pogovori in dogovori bodo sklenjeni, bodo zelo skriti, skrivnostni in vprašanje je, ali bodo kdaj razkriti ali bodo ostali kot skrivnostni dogovori.

Okoli 20.20 pa Merkur preide v znamenje strelca in tam ostane do 8. januarja 2025, saj bo imel vmes retrogradno pot. V tem znamenju je način razmišljanja usmerjen v pozitivne stvari, nekaj lepega in optimističnega. Človek iz vsake situacije najde rešitev, da gre naprej, a najpomembnejše je, da nosi to pozitivno prepričanje v sebi in to je največje darilo. Čeprav je tukaj v izgnanstvu, bodo morda besede naravnane bolj filozofsko, včasih preobsežne, a zato nosi vero in upanje.

Danes je sobota, Saturnov dan, in dosegel je stopnjo, na kateri se bo obrnil čez nekoliko dni. Ko je v tem položaju, je dodatno osredotočen na marsikatero zadevo, ki je povezana s tem, kaj je treba popraviti, narediti, in to občutijo tisti, ki imajo kar koli na 12. stopinji, predvsem v Ribah. In ne pozabimo, on je tisti karmični del nas samih, zato nikomur ničesar ne očitajmo, to so naša dejanja in dejanja naših prednikov.