Astrologinja Lenka: V zraku je napetost

Luna je ponoči vstopila v znamenje Kozoroga, kjer se ne počuti najbolj udobno. Luna simbolizira čustva, občutke in skrb, medtem ko Kozorog poudarja osredotočenost na zunanje cilje, ambicije in poslovne uspehe. V tem položaju človek postavi prioritete na svoje dosežke in materialno varnost, kar lahko privede do zanemarjanja čustev in celo preprostih trenutkov, kot je objem.

Ko se Luna v Kozorogu sooči z opozicijo Marsa, ki je trenutno v občutljivem znamenju Raka, to prinese napetost. Mars v Raku hitro reagira na čustvene sprožilce in zlahka postane eksploziven. To srečanje med Luno in Marsom ustvari veliko dinamike in lahko povzroči nepričakovane težave, saj Luna želi napredovati in ustvarjati, medtem ko je Mars v tem položaju preobčutljiv in negotov, brez dovolj samozavesti za velike projekte. K sreči sta v tem primeru Luna in Mars v posebnem odnosu, kjer se medsebojno dopolnjujeta, kar pomeni, da se lahko kasneje pomirita in najdeta kompromisno pot.

Merkur, ki je v tej situaciji pomemben zaradi svoje vloge dispozitorja, lahko pomaga obema stranema. S pomočjo zdravega razmišljanja in besed lahko Merkur s trigonom in sekstilom prispeva k iskanju skupne rešitve in usklajevanju ciljev.

Poleg tega danes poteka pomemben kvadrat med Soncem v Devici in Jupitrom v Dvojčkih. Jupiter spodbuja k več projektom, novim poslovnim priložnostim, učenju in razširjanju obzorij. Vendar ga Sonce v Devici opozarja na potrebo po natančnosti, doslednosti in premišljenem pristopu. Jupiter ima težnjo, da se hitro širi brez poglobljenega premisleka, kar lahko vodi v težave, saj ne upošteva vseh podrobnosti. V tem trenutku je Jupiter v šibkejšem položaju, kar pomeni, da ne more v celoti izraziti svojih potencialov.

Težava je v tem, da Sonce v Devici želi, da bi se vse odvijalo sistematično in natančno, kar je v nasprotju z Jupitrovo željo po širjenju in napredku. Oseba bi si lahko želela doseči velike stvari, vendar so pričakovanja morda nerealna. Lahko pride do napačne ocene ali prekomernega vlaganja v nekaj, kar ne prinese pričakovanih rezultatov.

Tudi v tem primeru lahko Merkur, ki vlada obema planetoma, pomaga z zdravim razumom in premislekom. Priporočljivo je, da se v teh dneh dobro premisli, preden se lotimo novih podvigov ali naložb. Četrtek je dan Jupitra, ki želi širiti obzorja, vendar je priporočljivo, da se ta dan posvetimo bolj intelektualnim dejavnostim, kot so branje, učenje in zbiranje novih informacij, namesto hitrih odločitev brez premisleka.