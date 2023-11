Astrologinja Lenka: V teh dneh ni najbolje sprejemati odločitev, povezanih z družino

Danes je ponedeljek, dan lune in hkrati polne lune, ki se je zgodil ob 10.16 minuti na 4. stopinji znamenja dvojčkov. Ko gre za Dvojčka, nam to sproščeno in lahkotno vzdušje ponuja veliko novih spoznanj, veliko novih zanimanj za vse, kar vidijo naše oči.

Komunikacije je tu na pretek, pa tudi odkrivanja in spoznavanja nečesa, česar morda do sedaj nismo vedeli ali se o tem nismo želeli pogovarjati in je povezano z našo družino ali karmo.

Vendar je ta polna luna v napeti situaciji s planetom Marsom v znamenju Strelca. Še vedno gre za poškodbe ali brutalnosti, ki lahko poškodujejo dušo. Močna impulzivnost, ki prihaja z moške strani, kjer se vneseta nemir in živčnost, pa tudi sama oseba to lahko povzroči.

Tam je Saturn, ki v pravem trenutku prepreči kakšno nepremišljeno izrečeno besedo ali dogodek sam, saj bi sicer prišlo do resnih posledic.

Toda ta polna luna je tudi v kvadratu s Saturnom v Ribah, kar nosi globoke, potlačene, nezavedne karmične situacije in vprašanja, ki bodo prišla na površje. Običajno prinese nekaj strahu ali blokade, vendar je to tudi trenutek, da se znebimo vsega, kar je v naši podzavesti in kar nas obremenjuje. Ne glede na to, kakšni pritiski in blokade se pojavljajo s strani nekoga drugega ali preprosto, da se vse ustavi, da ne gre tako, kot si želimo ali načrtujemo, potrebujemo mir in tišino in potem počasi to pripeljemo do konca. Ker vse to je del nas in naših občutkov, čutimo pa, da je pritisk od drugih in od zunaj.

In dispozitor te polne Lune je Merkur, ki je v znamenju Strelca in dela kvadrat z Rx Neptunom. Vidimo resnično dejstvo vsega, ali je vse, kar se sliši in vidi, neresnično? Dodatno vnaša negotovost, dvoumnost, nestabilnost, nekaj laži, zavajanja, prevare ali pa tudi človek sam zase nima najboljše orientacije. Nezdrava odločitev v čemerkoli, saj ima sam Merkur šibko dostojanstvo, še posebej, ker sta oba planeta na Neptunovih stopinjah, zato so to globoke skrivnosti in še večje goljufije. V teh dneh ni najbolje sprejemati odločitev, povezanih z domom, družino, potovanjem, nakupovanjem, saj ne bo imela najboljšega izida ali pa bo osebi prinesla še večje razočaranje.

