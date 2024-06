Astrologinja Lenka: To je samo za tiste, ki že imajo svoje karmične dolgove

Luna je v znamenju raka, a ne dela aspektov, kot da želi ohraniti to intimno in domače vzdušje. Počivati, posvetiti se sebi, miru, družini, svojemu najbližjemu. Brez velikega hrupa, bremena, pa tudi brez velikega vznemirjenja, da se čim bolj sprosti v svojem miru.

Venera v Dvojčkih naredi šibek aspekt s Saturnom v Ribah. Ta aspekt med tema dvema planetoma ni zelo zaželen, še posebej, če se nahaja v sinastriji med dvema osebama ali ko naredi tranzit med njima. Vedno gre za občutek hladnosti, nezadovoljstva, nasičenosti in občutek nekega pritiska ali celo tega, da človek drugega ne zanima več. Daje potrebo po dokončanju, ločitvi, ker sta hladnost in nezainteresiranost za sam odnos in njun odnos postala preveč. In takrat običajno pride do ločitev, razhodov in konca zveze. Kajti Saturn, če nekaj ni bilo iskreno ali če obstaja dvom, to prekine ali da na neko odtujitev, da ljudje razumejo, kje je napaka in morda kasneje ta odnos obnovijo. Tudi trenutna zveza se ji bo zdela pretežka, saj ji morda partner ne zagotavlja dovolj topline in nežnosti A to se običajno zgodi zaradi neke »potrebe«, nezadostne eksistence ali strahu pred življenjem samim, kako naprej sam. In Venera je zdaj v znamenju dvojčkov in hitro zdrsne v drugo vzporedno zvezo in večkrat je ravno to posledica konca te zveze.

Astrološka karta.

Mars je na zadnji 29. stopinji svojega znamenja Ovna. Energija in pravilna usmeritev mu počasi pojenjata, ker je že jutri v drugem znamenju. V znamenju bika, kjer njegova prava kvaliteta ne pride do izraza. In danes, na zadnji stopinji, se ni zaželeno spuščati v nova razmerja, ne samo zaradi Marsa na zadnji stopinji, ampak tudi Saturna v kvadratu z Venero. To je samo za tiste, ki že imajo svoje karmične dolgove in se zdaj vračajo, da jih poplačajo. In to lahko boli še malo bolj in boli dušo in srce.

Danes je sobota, Saturnov dan, in on je tisti, ki ima vedno neke meje, ki vedno preverja, koliko je nekaj realno, koliko je narejeno in narejeno, da dobi drugo stopničko, za večji skok. In zdaj je on tisti, ki meri vse v odnosih, če kaj ne štima, to pripelje do konca. In to so naše negotovosti, strahovi ali pa v vse to nismo prepričani, potem pa se počutimo krive, da nas je nekdo zapustil, odšel in se razšel. In to je naša globoka, nezavedna potreba in nezmožnost, da bi to storili prvi.