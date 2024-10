Astrologinja Lenka: To je jok Zemlje, jok, ki ne more več prenašati vsega, kar se počne

Mesec je v zadnji dekadi znamenja škorpijona. Počasi prehaja v opozicijo z retrogradnim Uranom. Oba sta v svojem najglobljem padcu, oba polna nezadovoljstva in želje po maščevanju, povračilu in uničevanju vsega pred seboj, pa tudi znotraj sebe. V tej poziciji čutita, da lahko storita vse najslabše. Nezadovoljstvo, ki para in razdvaja dušo, in jok, ki odmeva skozi različne deroče reke, potoke, vodotoke in poplave, ruši in uničuje vse pred seboj. To je jok Zemlje, jok, ki ne more več prenašati vsega, kar se počne na njej in z njo. Dodatno, vse je nepričakovano in nenadno podprto z Uranom, saj mu je pomembno le, da se nekaj dogaja, da se nekaj spreminja, pa čeprav gre za najhujše možne spremembe. Bik predstavlja naš prelepi planet, vendar se vedno najdejo tisti, ki ga uničujejo brez pomislekov glede sredstev in namenov. Ko sta dva planeta tako slabo postavljena, se ta energija prenaša in nato ne moreta živeti, ne da bi nekaj uničevala, izzivala prepire ali ustvarjala nemire, in to na najslabši možni način. Vsi so vpleteni v to, še posebej tisti, ki to povzročajo. Toda to je njihov adrenalin, to je njihova duša, ki uživa v teh razdiralnih dejanjih. Tudi v teh trenutkih, čeprav le za kratek čas.

Astrološka karta.

Kasneje bo Mesec vstopil v trigon z retrogradnim Neptunom, da nekoliko pomiri dušo, da ji omogoči še več joka, vendar tudi, da jo delno umiri. Da duša začuti, da nekdo sočustvuje z njo, da ji nudi uteho in jo pomirja. Da ji ponudi neko vizijo ali prepričanje, da je najbolje, da se obrne k enemu izmed svojih talentov, ko jo preplavijo tako težke misli in občutki, ne da bi jih uresničevala na najbolj brutalen način. Tako lahko iz sebe izvleče veliko količino energije in jo usmeri v nekaj boljšega, v pomoč drugim.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki je v znamenju tehtnice. Njegov sijaj se izraža skozi druge, pomaga in si prizadeva, da bi vsem enako ugajal. Včasih pozabi nase in na dejstvo, da je vodja, vendar to počne zato, da bi bilo vsem dobro in da bi se vsi počutili kar najbolje.