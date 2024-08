Astrologinja Lenka: To je čas največjih avantur, adrenalina in nenavadnih potez

Luna je še vedno v znamenju Raka in se počasi premika proti Soncu, kjer bo 4. avgusta nastopil mlaj. V tem času je vse osredotočeno na dom, družino in čustva. Luna je v trigonu z retrogradnim Saturnom v Ribah, kar prinaša obilico čustev in prelivanja občutkov. Poudarjena je potreba po ohranjanju družinskih vrednot, korenin in vsega, kar nas povezuje na klasičen in tradicionalen način. Ker je Luna v balzamični fazi, se njen vpliv počasi zmanjšuje, vendar še vedno poskuša vnesti zadnji atom energije v ta čustveni čas. Saturn prinaša mirnost in potrpežljivost ter pomaga, da se določena čustvena in družinska vprašanja počasi in trajno razrešijo.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Danes je petek, Venerin dan, in Venera še vedno kraljuje v znamenju Leva. Vse je dobro, a dostojanstvo in kljubovalnost jo silita v nenadne in nepričakovane spremembe. Okrog 15. ure Venera tvori kvadrat z Uranom, kar prinaša željo po pretrganju najtrših verig in spon, da bi se osvobodili vseh omejitev in prepovedi. Ta vidik lahko povzroči, da oseba naredi nasprotno od tega, kar ji svetujete, kar lahko vodi do prekinitve čustvenih in ljubezenskih odnosov. Vsaka beseda ali reakcija v takih situacijah je odveč, saj oseba čuti potrebo po omejevanju.

Ne le v odnosih, ampak tudi na drugih področjih se lahko zgodijo nepričakovane in stresne spremembe. Ni prostora za razmišljanje ali čakanje, kar včasih pride prav, še posebej, ko nekdo želi nekaj storiti, a se ne more odločiti. To je čas največjih avantur, adrenalina in nenavadnih potez, ki se drugim lahko zdijo nerazumljive. Ljubezenska srečanja se lahko zgodijo na letalu ali med adrenalinskimi dogodki. Ta vidik ne prinaša trajnosti za ljudi, ki v tem času začnejo razmerje, saj se lahko zdi zelo privlačno in kot da so našli pravo osebo, vendar bo čas pokazal resnico.

V tem obdobju ni priporočljivo kupovati stvari, ki so povezane z Venero, saj ne prinašajo trajnosti. Najbolje je, da si privoščite nekaj lepega, kupite nekaj zase in presenetite sami sebe, saj je to najlepše darilo, ki si ga lahko podarite.