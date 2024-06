Astrologinja Lenka: Stvari jemljite bolj ležerno in brez velikih načrtov

Luna je v dvojčkih in po mlaju počasi spet dobiva polnejšo podobo. Danes bo najprej naredila sekstil z Marsom, ki je v svojem znamenju in s pravo energijo podpira vse današnje Lunine vplive. To lahko prinese spodbudo, ki vam bo pomagala narediti kaj konkretnega.

Opoldne bo vstopila v kvadrat z Neptunom v ribah. Za nekaj ur se bo v vas vzbudilo polno dvomov. Spraševali se boste, kako naprej, ali delate prav, kaj morate spremeniti ... To nelagodje se pojavi, kadar ste vpeti v nedorečene zadeve in se ne povezujete z ljudmi okoli sebe.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Okoli 15. ure Luna preide v znamenje raka, svoj dom, kar sprosti napeto energijo. V tem času boste bolj osredotočeni na dom, družino, kuhanje, ne boste pa navdušeni nad potepanjem in pohajanjem, kot ste bili v znamenju dvojčkov. Vzdušje je domače, ponuja sprostitev od zunanjega sveta.

Mikale vas bodo nagajive izkušnje, a pozor

Danes je petek, Venerin dan, in je v konjunkciji s Soncem iz znamenja dvojčkov. Včeraj je bila Venera del mlaja, ki ga je na neki način olepšala oziroma poudarila pozitivne strani dvojčkov. Brezskrbnost, radovednost, družabnost ... Ta planet spodbuja vse, kar je lepo in prijetno.

Današnja konjunkcija s Soncem osvetljuje marsikatero od teh lastnosti, spodbuja odločnost in uresničevanje prioritetnih zadev. Napredovanje v službi, ugled, kariera ... Celo kratkotrajna razmerja v službi lahko vplivajo ugodno. Šarm, lepota in radovednost so Venerina domena.

A nikakor ne pretiravajte, saj je Saturn vsepovsod okoli vas. On določa, kdaj in kako dolgo bo nekaj trajalo, presoja, ali so zadeve izpeljane pravilno, lahko pride do občutkov trpljenja in zvračanja krivde na druge. To ni prav, saj gre za vaše potrebe, ki se jih včasih niti ne zavedate. Stvari jemljite bolj ležerno, celo otročje in brez velikih načrtov.