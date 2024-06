V dobrem in slabem: znaki, ki nikoli ne zapuščajo

Oni ne oklevajo, kadar je njihov prijatelj v stiski in ne, ko pomoč potrebuje kateri od družinskih članov. Prav tako vselej stojijo ob strani partnerju in se ne ustrašijo nobenih težav.

So poosebljenje fraze v dobrem in slabem ter jo jemljejo zelo resno. Kateri so ti astrološki znaki?

Takole jih izpostavlja astrotalk.

Bik

Biki so znani po zvesti naravi in nezlomljivi predanosti. Ko nekdo, ki je rojen v tem znaku, osnuje odnos, ga osnuje za vedno, ne glede na to, kakšna je njegova narava.

Lojalnost bika je neizmerna, prav tako sta neizmerni njegova volja in pripravljenost zaščititi osebe, ki jih ima rad.

Ne glede na to, kaj nekdo potrebuje: samo uho, ramo za tolažbo ali konkretno pomoč, bik nikoli ne bo razočaral.

FOTO: Shutterstock

Rak

Naslednji na seznamu so sočutni raki, ki so za nekoga, ki ga imajo radi, ne glede na okoliščine pripravljeni storiti vse.

So skrbniki najdražjih, vedno nesebično pomagajo ali nudijo uteho ter podporo.

Z rakom ob sebi so vse težave, ki se porajajo v življenju, lažje premagljive.

Kajti na raka se je vedno mogoče zanašati.

Škorpijon

Predani in zaščitniško naslonjeni do vseh, ki jih imajo radi. Tako bi najlažje opisali škorpijone, ki so vedno pripravljeni pomagati in se ne ustrašijo nobene težave.

Res so nekoliko skrivnostni in na videz hladni, a so na moč zanesljivi in trud ter energijo vlagajo v trajne odnose.

Tudi tako, da z dejanji, besedami ali podporo nikoli ne razočarajo ljudi, ki jih imajo radi.

FOTO: Shutterstock

Riba

Ribe slovijo po sočutni naravi. Čeprav so včasih malo zasanjane, preobremenjene s svojimi težavami in z glavo v oblakih, ko čutijo, da nekdo, ki jim je blizu, resnično potrebuje pomoč, rade pomagajo in ne pričakujejo ničesar v zameno.

Riba ceni globoke čustvene vezi in včasih izpade nezanesljiva, a verjemite, ko vam bo res šlo za nohte, bo nekdo, rojen v tem znaku, stal ob vas in vam pomagal po svojih najboljših močeh.