Astrologinja Lenka: Spopadite se s težavami in odprite vrata v svobodo

Luna je v znamenju tehtnice, a vse se na neki način vrti okoli partnerskih odnosov. Vre ne le med zaljubljenimi pari in zakonci, čeprav so ti prva asociacija, temveč tudi med poslovnimi partnerji. Vpliv tehtnice lahko sproži javno razpravo, premislek in izpostavitev tega - spodbuja namreč ravnovesje in dobre dogovore.

Portret Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Nato bo Luna zapustila trigon z Jupitrom in vstopila v sekstil z Merkurjem. To bo prineslo pozitivne misli, ki jih lahko obe strani spoznata in sprejmeta. Merkur je v levu, vendar ne bi bilo preveč zaželeno, da bi ena oseba vztrajala pri svojem - to namreč lahko deluje ukazovalno.

Jupiter ob tem odpira nove vizije, daje ideje, spodbuja vero v človeka, ki bo z vašo podporo zagotovo uspel. To se povezuje tudi s finančnim področjem, v tem pogledu ne bo težav.

Potlačeno bo prišlo na površje

Danes je sobota, Saturnov dan, ta pa je retrograden in v znamenju rib. Na plano vleče vse tisto, kar smo potlačili globoko na dno in skrivali sami pred seboj, ker nam bodisi ni bilo naklonjeno, bodisi je bilo pretežko in tega nismo hoteli sprejeti.

A prej ali slej pride čas, ko se pozabljeno in potlačeno vrne nazaj na površje. Zdaj je čas, da se s tem soočite. In prej, ko to sprejmete, prej se vam bodo odprle nove poti naprej.

Pri Saturnu gre vse dobro, če se takoj spopadete s težavami in jih premagate. Tako se odprejo vrata v svobodo: v nekaj večjega, boljšega, samostojnejšega in svojega. Takrat človek ni več odvisen ne od posameznika ne od kolektiva. Utira svojo lastno pot, na katero vzame kogarkoli in doseže vse, kar si zada.