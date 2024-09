Astrologinja Lenka: Sonce v znamenju device ponuja analitično moč in jasnost misli

Danes je dan, ki združuje harmonijo odnosov, lepote in modrosti. Luna v znamenju tehtnice prinaša poudarek na čustvih, odnosih ter estetiki, kar je idealen čas za povezovanje z drugimi ter iskanje lepote v vsakodnevnih trenutkih.

Konjunkcija Lune in Venere daje poseben čar, saj omogoča sproščenost, mir in poudarja estetski čut, kar nas spodbuja k ustvarjanju lepih stvari, modnih odločitev ali celo negovanju notranje lepote.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Obenem Sonce v znamenju device ponuja analitično moč in jasnost misli, saj je na stopinji eksaltacije Merkurja, kar nas vodi k premišljenim in koristnim odločitvam. Četrtek, ki je pod vplivom Jupitra, dodatno odpira vrata znanju in intelektualni rasti, saj se Jupiter v znamenju dvojčkov osredotoča na širitev misli, raziskovanje in učenje.

Zato je danes odlična priložnost za stik s prijatelji, estetske projekte, ustvarjanje lepote v svojem življenju ter iskanje intelektualnih izzivov.