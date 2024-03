Astrologinja Lenka: Smo v tunelu med dvema močnima mrkoma in tisti močnejši šele prihaja

Luna je v Strelcu, zato je čas za avanturistične stvari, ki vam dajo zabavo in olajšanje v duši. A žal ves optimizem, ki izžareva to znamenje in vso to vero, da zmoremo prav vse, vedno nekdo poskuša zmanjšati ali pokvariti.

In tako bo kvadrat z Marsom iz znamenja rib prizadel Dušo in srce na najgloblji ravni, vendar je tu vseeno nekaj več zavedanja, da se ne vpletate preveč in temu ne posvečate preveč pozornosti. Kajti karkoli že je tukaj, se bo Duša lažje izvlekla iz vseh težav, ker gleda v jutri, nima časa, da bi se zadrževala in zapravljala čas za kakšne neprijetne stvari.

Lenka Stanić FOTO: Osebni Arhiv

Potem bo Luna tvorila trigon s Soncem in to je že lepa slika dogovorov in želja, ki se lahko uresničijo. To je tista podpora partnerja, nekoga, ki ti veliko pomeni, ki se strinja s tvojimi idejami in te podpira. Tudi notranje potrebe človeka so v dobrem sozvočju, tako da je človek zadovoljen z vsem, kar se odloči storiti ali narediti.

Šele zvečer bo v kvadratu s Saturnom iz znamenja rib, ki bo skušal zmanjšati navdušenje, ki ga tu premore Duša. Da jo malo prizemlji, da jo vrne v neke okvire in določene obveznosti, da ne odleti preveč in da ne živi samo v svojih idejah. Problem je v tem, koliko mu bo uspelo, saj se bo zdelo, da Duša sprejema vse, vendar samo za določen čas, nato pa nadaljuje po starem, ker ni pripravljena vstopiti v neke hude depresije.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je v znamenju rib, kjer sprejema planete enega za drugim, da preveri, koliko so dosegli in pusti, da gredo naprej. V tem znamenju sta tudi Mars in Venera, Neptun pa je tako ali tako gostitelj vseh. Veliko stvari bo prišlo na plan, mnogo globoko potlačenih, skritih in odtujenih, kot da niso naše. In zdaj je čas, da pogledamo, se vsega zavemo in šele na koncu vse izpustimo, če hočemo naprej brez bremen in karme svojih korenin in genetike. Hočemo ali nočemo, smo v tunelu med dvema močnima mrkoma in tisti močnejši šele prihaja.