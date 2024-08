Astrologinja Lenka: Smiselno je upoštevati Saturnov nasvet in si postaviti meje

Luna je trenutno v znamenju dvojčkov in se počasi približuje drugim planetom v tem znamenju. Preden se to zgodi, bo oblikovala kvadrat s Saturnom v ribah. To ni najugodnejša situacija, saj lahko prinese občutek, da vas nekdo kritizira ali vam nalaga dodatna opravila, medtem ko ste sami načrtovali več stvari hkrati. Saturn zahteva red in počasno, korak za korakom, delo, kar pa je za Dvojčka, ki je navajen hitrega tempa, težko sprejemljivo. To lahko povzroči občutek ujetosti ali omejenosti.

Kasneje Luna vstopi v konjunkcijo z Jupitrom, kar prinaša val navdiha in optimizma. Ideje se pojavljajo same od sebe, odpirajo se številne priložnosti, kot so novi projekti, seminarji, študiji in dodatna izobraževanja. V tem obdobju človek razdaja svojo energijo na vse strani, vendar bi bilo smiselno upoštevati Saturnov nasvet in si postaviti meje. To obdobje prinaša veliko priložnosti, a tudi nagnjenost k pretiravanju v vseh vidikih življenja.

Po tem obdobju optimizma Luna oblikuje sekstil z retrogradnim Merkurjem, kar spodbuja dobro komunikacijo, razumevanje in pripravo na večje načrte. Merkur, ki je še vedno v retrogradnem gibanju, razkriva skrite resnice, laži in prevare, kar je dragoceno vedeti, da ne bi živeli v praznem zaupanju.

Venera, planet ljubezni in lepote, ki se trenutno nahaja v devici in je doživela svoje največje razočaranje, zdaj oblikuje sekstil z Uranom. To prinaša nenadno in nepričakovano pomoč, morda v obliki prijatelja, ki predlaga nov pogled na življenje ali ponudi vizijo, kako ga spremeniti. Ta energija lahko hitro spremeni prijateljstvo v ljubezensko razmerje ali vodi do hitrega zaljubljanja, saj Venera v tem položaju išče izhod iz čustvene stiske.

Danes je torek, dan, ki ga vlada Mars, ta pa je v znamenju dvojčkov. Mars v dvojčkih brezskrbno zbira različne informacije, se neformalno druži z vsemi in se včasih spogledljivo obnaša, brez velikih obvez. Vendar pa lahko zaradi tega hitro izreče besede brez premisleka, zato je v tej situaciji pomembno, da ostanete potrpežljivi in ne iščete pravice ali dokazov za vsako izrečeno besedo.