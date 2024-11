Astrologinja Lenka: Saturnova lekcija in Venerina preizkušnja

Mesec je v znamenju Vodnarja, in če vse poteka in se živi v skladu s tem, kar čuti in si želi, potem je dan popolnoma drugačen in neulovljiv. On živi in deluje po načelih, da se vse dogaja spontano in brez kakršnega koli načrtovanja. To ga namreč bolj obvezuje in spravi v živčnost, kot če bi takoj in nenadoma to storil.

Že od samega jutra je v kvadratu s Soncem, kar prinaša trenutno slabo voljo ali pomanjkanje usklajenosti v dogovorih, brez skupnega pogleda na to, o čemer se dogovarjajo. Nekdo ima težave s tem, da se ne drži reda in načrta, drugi pa, da je preveč obsesiven in osredotočen na eno stvar ali mesto. In kmalu nastanejo konflikti med partnerji ali pari, saj spoznajo, da imajo različne poglede na vse, kar je povezano z domom. Potrebno je razumeti obe potrebi in pustiti, da oseba kljub različnostim vzpostavi razumevanje in sprejme situacijo, kakršna pač je. Trigon z Jupiterjem iz znamenja Dvojčkov prinaša veliko bolj veselo in srečno situacijo, tudi če ni bilo nič kupljeno ali narejeno. Sam občutek namreč prebudi v osebi dobro voljo in občutek, da je vse mogoče in da je vse v redu.

V večernih urah Mesec vstopi v kvadrat s svojim dispozitorjem Uranom, ki počasi prehaja nazaj. Ni samo na stopinji, kjer vse uničuje, ruši, kjer spreminja vse oblike obstoja na Zemlji do neprepoznavnosti, ampak bo še vedno prinašal strašljive spremembe, ki se še nikoli niso zgodile. Tudi v takšni situaciji je nujno ostati zvest sebi in miren. Včasih to lahko pri osebi sproži željo, da se poda v takšne egocentrične in avanturistične izzive, ki pa so lahko zelo nevarni zanjo. Ker ta izziv in adrenalin tako vlečeta osebo, da se lahko znajde na robu genialnosti ali norosti, iz tega pa bo prišla ven odvisno od njene notranje moči.

Kot smo rekli včeraj, je Venera danes točno v kvadratu z Neptunom v znamenju Rib. Težko je ubežati tem idealom, ki jih pošilja, in tem opijatima, ki jih ponuja, ter tistim sladkosrčnim obljubam, ki jih lahko da s najlepšega položaja. Ker tako vleče, samo še to, samo še malo, in ko je oseba ujeta v vse to, še posebej čustveno, in ko se ta megla razblini, in ko druga oseba pove, da je bila to le igra, je takrat treba biti močan in sprejeti ta trenutek. V nasprotnem primeru je zelo težko, ko daš sebe, svoja čustva, in ugotoviš, da si bil nekome le igra. Pazite na začetek novih vezi, kakršnih koli, in na finančna vlaganja, saj lahko ostanete brez denarja, ter se obrnite k Veneri, tisti, ki jo dela Venero. Spoštovanje lastnih vrednot, nato pa poskrbite, da se osrečite s simbolom te Venere.

Danes je sobota, dan Saturna, ki je dosegel stopinjo, kjer se bo obrnil čez manj kot teden dni. Stoji in razčistuje vse, kar je mogoče, vse globoko, kar je tako zelo globoko. In globoko je, ker je ne samo na 12. Neptunovi stopinji, ampak v Ribah in še retrograden. Koliko bo v tem trenutku uspel izluščiti mnoge potlačene in potisnjene čustvene vsebine ter spremeniti kaj pri sebi, saj se bo ta položaj ponovil šele čez 28 let.